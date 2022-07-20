【產後修護】奧思集團推出「產後四寶」一站式照顧產後媽媽所需

▲ 奧思集團推出產後紮肚等修身療程。

「坐月坐得好，一世無煩惱」！不少準媽媽在懷孕期間，四出張羅為自己準備好產後護理，在坐月期間著重體內調理，從飲食方面入手，吸收更多營養，但往往因照顧初生嬰兒而忽略管理外表及身型，漸漸產生惰性，失去打扮的興趣，漸漸身形及面部保養出現走下坡的趨勢。

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奧思集團致力為媽媽們服務，為她們踏出多一步，預先為媽媽們制定產後的內外調理需要，因此推出「產後四寶」！集團引入多部先進的美容儀器，為她們一站式解決產後問題，包括懷孕前後帶來的脫髮問題、肥胖、色斑及媽媽手，由內到外幫助她們輕輕鬆鬆變回少女身型及外貌，重拾自信，令媽媽們變成辣媽！

第一步：擊走肥肉

懷孕期間，媽媽們因要提供大量營養給予腹中嬰兒，紛紛進補而令體重上升，生產後腰間贅肉一下子無法減掉，形成肚腩。另外，懷孕令子宮增大，對內臟造成壓迫，生產後沒法子即時歸位。「古法紮肚專家」OASIS mom 是專門為媽媽而設的產後修身塑型護理中心，提供一站式產後瘦身修型貼心護理，務求讓每個媽媽由內至外都能擁有超越孕前的美好狀態。無論是順產及剖腹，均可在坐月後進行紮肚療程，改善五大產後問題：腹直肌分離、盆骨擴張、「宮寒」、「子宮擴大」及「內臟移位」，有效修細肚腩及收窄盤骨。而OASIS mom的「全效產後紮肚修身療程」只需要10-15日，配合OASIS mom獨門穴位按摩手法、古法紮肚技術及熱能量礦石，改善五大產後問題之餘，同時幫助子宮和盤骨歸位，再利用法國MESOPOR無針滲透科技，令身體毒素及多餘水分排走，改善孕期帶來的脂肪，調整肌膚結構，收緊腹部，解決孕後腰痛問題，令腰線重現！



第二步：改善脫髮

女性生產後激素水平產生變化，加上產後忙於照顧初生嬰兒，形成一定的心理壓力，令原本處於生長的頭髮出現休止期或脫離，令媽媽們壓力倍增，是不容忽視的問題！「生髮活髮專家」OASIS Hair Spa專門有為媽媽解決產後脫髮問題，當中「全方位頭皮及髮絲激活再生療程」適合產後大量脫髮的媽媽們，透過7合1 ScalpSure全效生髮儀加AMTS微針活髮儀，採用幹細胞因子療法，將污垢帶出，繼而將精華滲透至頭皮底層，以AMTS電微針刺激細胞，再導入防脫精華至毛囊深處，全面鞏固毛囊健康，加強吸收及抗禦能力，讓頭髮健康生長，變得更濃密及強壯，從此不再有脫髮煩惱。

第三步：改善色斑問題

懷孕期間孕婦因受到賀爾蒙影響，會令皮膚產生變化，部分媽媽有機會增生色斑或令色素增生。若不幸出現色斑，必須要在生產後正視問題，及早從保養肌膚方面入手！「全肌能醫美專家」Oasis Medical 的皇牌療程「Pico4Genius皮秒去斑」，引入嶄新皮秒激光去斑科技，擁有三個美國FDA權威認證，透過雙脈衝及雙波長以全球最高皮秒激光能量（1800mJ），配合15mm全球最大光斑聚焦，震碎瓦解色素粒子，將粒子塵化直至微細粉塵狀態，徹底瓦解色斑色素，覆蓋較大治療範圍，全面徹底擊退各類色斑（如雀斑、曬斑、荷爾蒙斑等），以最快速度擊退頑固色斑及截斷未來斑。最大特點是運用冷凍導入即時冰鎮肌膚，減少熱力刺激色素分泌，同時做到膠原增生及回復彈力，改善毛孔粗大、皺紋及痤瘡疤痕等肌膚問題，一次過解決色斑問題，締造無瑕自信肌，即使忙於照顧小朋友素顏外出仍然冇問題！

第四步；改善媽媽手

媽媽24小時on call照顧初生嬰兒，但因長時間姿勢不當，不少媽媽出現「媽媽手」情況，嚴重者更會影響日常生活、睡眠及情緒問題！「病向淺中醫」，一旦發現媽媽手即要尋求辦法，OASIS beauty除為女士們變靚外，更設有不同按摩療程，為媽媽們舒緩痛楚！OASIS beauty引入榮獲國際級安全認證的嶄新技術Salus Talent「肌緊30」，無痛零創治療痛症。Salus Talent「肌緊30」以非接觸式隔空電磁技術，用電磁場療法結合紅外光（650nm）阻斷痛楚信號，將能量傳至肌肉更深層，令組織細胞改變，從而令肌肉減痛及消腫，刺激血管改善血液循環，加快排走引致肌肉酸痛之乳酸，紓緩痛症壓力，減輕肌肉繃緊，加快恢復體能，令媽媽們輕輕鬆鬆減輕痛楚，抱BB不再覺得有壓力！

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