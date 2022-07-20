【DSE2022】DSE放榜日 考評局為考生打打氣

▲ 容主席(右)向伊利沙伯中學陳祥偉校長(左)了解放榜情況，並祝賀該校謝承臻同學(中)於今屆DSE考獲7科5**的佳績.

DSE今天(7月20日)放榜，近五萬名考生今日接到「成績單」。考評局主席容永祺先生與公開考試總監麥勁生教授今早到訪伊利沙伯中學了解學校派發「成績單」的情況，並為考生打氣。

容主席表示，今屆考生要在疫情下完成三年高中課程和應考文憑試，過程中著實充滿挑戰，但憑著考生的毅力與堅持，加上教育界、師長和父母的支持，今年考生的表現仍能保持平穩，十分難得，他為此感到鼓舞。

容主席勉勵考生以平常心面對放榜：「人生好比一場馬拉松，文憑試只是其中一個里程。獲得優異成績的考生，我為你們感到雀躍，未來要繼續努力追求卓越；對於未能取得心目中理想成績的考生，亦不要氣餒，一次考試並不能決定你的人生，只要不放棄，努力抓緊機遇，定能為自己創出一番成就。」

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他又指，現時本港、大灣區及內地不同省市，以至世界各地均有很多發展機會。因此，不論成績如何，只要繼續努力、持續進修，青年人定可憑藉雙手，為自己創造未來。

此外，一如以往，學校代表大清早已到達考評局灣仔及荃灣辦事處，領取學校考生的「成績單」回校向考生派發；自修生則透過郵遞收到「成績單」。除發放實體「成績單」，考評局今年繼續以手機短訊(SMS)發放成績，已提供SMS手機號碼的考生今早9時起收到載有其文憑試成績的SMS。

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責任編輯：王明芳