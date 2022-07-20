難敵「有圖有真相」？　前主播誤傳林鄭現身英國近3日終道歉

▲ 林鄭與馬時亨在沙田大會堂演奏廳後台合照。（相片由「聲輝粵劇展演2O22」工作人員拍攝）

早前有移英的前電視台主播，誤傳前特首林鄭月娥本月16日現身英國，事件在政界和網上惹起風波。之不過，正所謂「有圖有真相」，隨住林鄭連日在港出席活動的相片曝光，涉事前主播最終在網上道歉。

已移居英國、正經營Youtube頻道的前主播王俊彥，本港時間昨晚深夜在社交平台，上載致歉聲明。他承認今次發放錯誤訊息，「由於我們在處理過程中，僅憑單一消息來源，未有作進一步核實，處理有欠審慎，核實不足。」

王俊彥在本港時間本月17日凌晨，即英國時間本月16日傍晚，刊出林鄭月娥和丈夫現身英國倫敦機場的消息，並在帖文中加入「無圖無真相」、「但可信」等標籤。

不過，當時隨即已有政界中人證實，林鄭本月16日晚正在沙田大會堂包廂內，欣賞「聲輝粵劇展演2022」表演，但王俊彥當時仍拒認誤傳消息，更找來「消息人士」描述，在Heathrow Express見到「疑似」林鄭和林兆波的情景。

對於林鄭本周一亦現身會展，出席全國港澳研究會專題研討會，王俊彥當時提出不同「可能性」，舉例指林鄭可以在英國乘飛機，早上抵港後即直奔會展，又質疑為何沒有林鄭出席粵劇展相片流出。

當日在沙田與林鄭同場看粵劇的財經事務及庫務局前局長馬時亨，聞言後極之不滿，他昨日更向傅流螢提供與林鄭當天的合照，證明是「有圖有真相」。隨住合照陸續曝光，王俊彥在事件發酵近3日後，最終昨晚在社交平台致歉。

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