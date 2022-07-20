【狀元搖籃】九巴再有員工子女成超級狀元　女狀元父親為九巴安全部助理經理

▲ 九巴安全部助理經理周志榮（左） 及應屆超級狀元周愷彤。（九巴提供）

中學文憑試（DSE）今日（20日）放榜，今年共誕生8名「狀元」，其中4人更同時在數學延伸部分（即M1或M2）取得5**成「超級狀元」，包括傳統名校協恩中學的周愷彤。【詳情即看：下一頁】九巴指，周愷彤是繼2018年的「18*超級狀元」黃子衡後，第二位成為「超級狀元」的九巴員工子女，祝賀其取得佳績。

周愷彤的父親為九巴安全部助理經理周志榮，周志榮透露，女兒個性獨立，從小到大都會主動學習，自己沒有刻意栽培女兒，或強迫女兒溫習，但有讓女兒按興趣參與合唱團、學鋼琴和木琴，終女兒也在音樂科取得5**。對於對於女兒希望入讀中大醫學院，周父也表示百分百支持，希望她學有所成，幫助更多有需要的人。

九巴指，公司自2015年設立獎學金，只要在中學文憑試考獲佳績並成功入讀本地認可大學的九巴員工子女，均合資格向九巴申請獎學金，分四年發放，資助員工子女的大學開支，透露周志榮也會為女兒向九巴提出獎學金申請。

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責任編輯：黃小冰