【親子活動】圓玄學院石圍角小學推疊杯競技　訓練專注力加強團隊精神

▲ 莊 Sir 和 4 位同學皆笑說自己學了疊杯運動只是個多月，時間和技巧上還有很多進步空間。(湯致遠攝)

近年學屆新興一項「競技疊杯」運動，只需12隻膠杯、一個計時器及專用防滑墊便可以玩個不亦樂乎。香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學的老師們，於上月的學校遊戲日中，把此玩意帶入校園裏，即掀起熱潮。

負責的莊Sir說這運動益處多多，更不受年齡限制，不單只可以和同學玩，還可以在家和父母齊齊玩，是真正的老少皆宜的運動。

莊Sir說明白到學生們在這兩年多疫情以來，要適應另類的上課學習模式之餘，也缺少了適當的運動，相對地增添了不少學習壓力，所以在難得的年度學校運動日，再加上又已考完試，不如搞搞新意思，變為遊戲日，讓學生們可以放鬆心情地去玩樂。

「以前唸書時都接觸過這個競技疊杯運動，覺得幾好玩。所需的用具不多，價錢又親民，適合各年齡層的小朋友玩。」他補充道。

▲ 進階玩法是 3-6-3，即左右兩邊各 3 隻杯，中間 6 隻杯。(湯致遠攝)

訓練手眼協調

玩法是將12個特別設計的專用塑膠杯按照特定的順序向上疊高，接着再快速地向下把杯收回。這種以堆疊與還原杯子之間的動作，需要高度的手眼協調能力，才能在最短的時間內穩妥地把杯疊起和收回。其中，玩家不能同時把兩組杯子疊高，而且若在過程中不小心失手令到杯子掉落，就要按照順序將杯子再次疊高或還原，也是耐性的鍛練。

小朋友最缺乏的就是專注力，疊杯競技同樣可加強他們的專注力。因為在疊杯的過程中，需要將杯子快速、精確地疊到剛好的位置，可以鍛練到小朋友的大腦反應是否敏捷。

此外，因為需講求速度，而小朋友會要求自己在秒數上的進步，便需要非常專注於疊杯過程中的每一個細節，從而可以訓練到他們的自我管理能力，也可以建立到自信心。

▲ 遊戲日當天學生們即時練習，氣氛熱鬧。(學校提供)

建立團隊合作

莊Sir說此運動對小朋友有以上的益處外，也能幫助他們建立團隊合作精神。「國際比賽亦設有雙人和接力賽。雙人賽是每個選手分別各自使用左手或右手來進行比賽，二人需預先協調達到共識，十分需要兩人默契的互動，以最快速的時間完成比賽。」

至於接力賽，則是4人一組，每人分別完成疊杯過程後，便輪到下一位組員，就算組員有失誤慢了，在後的組員也要繼續，因為難保對方的組員也會失誤，只要不放棄，絕對可以有反敗為勝的可能，這個也是此運動的刺激之處。

那天的遊戲日，全校師生以Zoom形式來學習如何玩這運動，大家都學了兩個多小時，學校更安排每位學生均有一套疊杯競技用具，讓他們可以自行回家練習。「有學生家長回應，阿仔只要一有時間就拿出膠杯來疊，玩到連手機都不玩了。有些學生更邀請爸爸媽媽一齊玩，家長都表示和阿仔阿女玩得好開心。」

老師突擊挑戰

莊Sir續稱，有老師會在小息時間「突擊挑機」，隨時到班房內找學生比賽。「因為老師們都要學玩，有些老師經過閉門苦練，技術有返咁上下，就需要找人來比試下嘛！」他解釋這純粹是師生的正常切磋，不計任何學業成績呢？（一笑）

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他補充說這項運動的最方便之處，還是它不會受到環境的局限，無論是在室外或室內都可以進行，只要有杯子和桌子便成。不說不知，原來小朋友在短短10分鐘內專注地玩疊杯運動，所消耗的新陳代謝能量，有統計說是相當於跑步、籃球或排球等一般體育運動的相同值。

不過，莊Sir個人最稱道此運動的益處，反而是能夠訓練小朋友的「受挫力」。「初學者要不斷在疊杯、收杯的過程中掉杯失敗，繼而又要開始過。在這種反覆失敗和開始的練習中，不要說是小朋友，就算是大人都會很容易放棄，但我開心見到學生們有不斷再來過的耐力和決心。」

記者：郭秀芳