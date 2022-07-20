【魚鉤意外】小朋友遭釣客魚鉤插入臉　父母試圖拔除不果爆血送急症【附醫生解說】

▲ 有小朋友遭釣客魚鉤插入臉，需入急症。

踏入夏季暑假，有一家大細會外出到海邊石灘去，台灣有急診科醫生就指出市民外出而受傷的案件日漸增多，其中有位小朋友被釣客的魚鉤插入臉，爸媽試圖拔除不果，流血不止需緊急送往急症。

小朋友遭釣客魚鉤插入臉

台灣急診科醫生翁梓華日前在其facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」分享，有關「被魚鉤勾到怎麼辦？竟然不是拔出來？！」的帖文，翁醫生指出隨著天氣進入正夏與疫情漸趨穩定，最近各個景區擠滿進行戶外活動的人，因為外出而受傷的急診案件也愈來愈多。最近翁醫生醫治一位小朋友，他跟爸爸媽媽在海邊出遊，結果被附近的釣客甩竿時弄傷，魚鉤插到小朋友的臉上。

當刻小朋友的父母見狀，直接嘗試拔除孩子臉上的魚鉤，結果愈拔傷口愈大，後來血流不止，更需要送去看急診。

最新影片：

魚鉤附小倒鉤拔除有技巧

翁梓華醫生解釋魚鉤並不是單純的鉤子，不能直接拔除。由於魚鉤的設計是針對避免上鉤的魚走掉，故此魚鉤上都有小倒鉤，正是因為這些小倒鉤，如果人們被魚鉤勾到，通常很難自行脫勾。若果貿貿然然用力拉出，小倒鉤更會咬住皮下構造，將整片肉撕起來，傷口更大。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

急診醫生在處理脫鉤時，關鍵在於「往前推」，有2個急診常見的脫鉤方法。如果該魚鉤只有一個小倒鉤，往前推，可用老虎鉗剪斷前面的小倒鉤，剩下沒有倒鉤的尾巴順勢倒退拔除。如果魚鉤屬於有多個小倒鉤，就會直接剪斷後面較凸的倒鉤尾巴，整個鉤順勢往前推出。

可見以上當中都有技巧，萬一不小心被魚鉤勾到，切勿自行隨意亂拔。翁醫生指出對於急診醫生來說，看清問題要比解決問題來得重要得多。

打破傷風及抗生素

除了脫鉤之外，由於魚鉤大多不乾淨，急診醫生會同時打破傷風疫苗以及給抗生素。如果勾到的位置接近眼睛等地方，亦會有相關專科的醫生同時一起共同診治。

宜盡量減少意外發生的機會，翁梓華醫生提醒大家如果看到釣客，盡量要離遠一些，避免被誤傷，因為大多數的釣客在釣魚的時候都會有甩竿的動作。

內容獲「急診柯南．翁梓華醫師」授權轉載。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：顏紫燕