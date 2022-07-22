【抗癌之路】太太患乳癌手術化療暴瘦40磅 中醫丈夫結束醫館全力陪抗癌

▲ 13年前患上乳癌的Jenny，感恩有丈夫、家人、教會朋友及好友同行，令她不怕病魔，勇敢抗癌。

乳癌是女性最常見的癌症，每14位女性就有一位有機會患上乳癌，其中HER2型乳癌為第二常見的類別。57歲的Jenny，13年前發現患上乳癌HER2，先後諮詢7位醫生都建議她接受手術及化療，她感激家人與她同行，最終戰勝癌症。

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Jenny自38歲開始，每年都會做例行的身體檢查，檢查心肝脾肺腎，惟獨沒有檢查乳房。直到2009年8月，Jenny沖涼時發現胸部有硬塊，翌日立即去睇專科抽細胞組織化驗，醫生指她的腫瘤是良性。考慮到丈夫是中醫，Jenny決定回家讓丈夫替她針灸，硬塊縮小。

3個月後，Jenny再找另一位醫生替她照腫瘤及抽細胞化驗，結果卻被告知是癌細胞。

第二朝我就收到姑娘電話，醫生話想見我，醫生話係cancer，係『硬嘢』嚟，我搵返之前個醫生問，個醫生就解釋我知，成億個癌細胞，咁啱抽中嗰個係良性！

Jenny前後找了7位醫生諮詢，醫生們一致認為以傳統方式做手術去處理。未做手術前，5呎2吋半的Jenny有168磅，但化療後體重急跌近40磅，

我最後揀了第一個醫生幫我做切除腫瘤手術，因為她強調做完手術手部不會腫脹，一切平安，我便放心讓她為我處理，入手術室前，我祈禱『神啊！如果祢有用得著我的地方，請祢把我留下！』。

Jenny以為切除乳房後，可以一了百了，但萬萬也想不到，抗癌路程只是剛開始，

醫生要我做化療，話存活率有50%，做埋標靶及電療，有多3%存活率，乜都唔做就死梗！

聽到醫生說『死梗！』Jenny惟有欣然面對，選擇做化療，

最初醫生要我做6針化療，我唔想，醫生就話『咁做4針啦！』我一路喊、一路做，打第二針已經嚴重脫髮，我索性剃光戴假髮，化療真係好辛苦，食乜嘔乜，身體好虛弱，醫生同癌友都叫我唔好食中藥，但我堅持要一路針灸。

經過4針化療，Jenny笑指身體只剩半條命，醫生要求她再做電療及標靶治療，但做之前必須先照心臟可唔可以負荷，

我聽到後感覺一定係一隻好勁嘅藥，副作用一定好大，我做完化療得番半條命，所以我決定唔做電療同標靶！

之後，Jenny將生命交托給丈夫，葉醫師不停睇書睇資料，為太太鑽研這個病症，首半年，葉醫師每天定時定候為太太施針，為了全方位照顧太太，葉醫師結束了中醫館，改為兼職出診，

我老公話結束了間中醫館，佢話錢可以再搵過，生命緊要！佢好好，一路幫我mon住身體，我好多時都感到氣餒，初時連舉手都伸唔直，家姐又辭了份工照顧我，我都唔知點搵返份工俾佢，患cancer，真的要得到家人支持，我好感恩有丈夫、親人、教友和朋友一路陪伴，唔係我一個人行，係一team人一齊去行，一個人去面對係唔得！

經過10年的長期抗戰，Jenny成功抗癌，第二年月經更再次回來，

化療必定會停月經，但我吃了近兩年中藥後，月經再次回來，我到西醫覆診時，我話我有m嚟，西醫就話「咁恭喜你」！

回想抗癌之路，Jenny感恩有家人的支持及陪伴，抗癌成功，「唔係你一個人行，係一team人行，一個人係唔得！」

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記者：林碧洋

場地提供：觀塘潮語浸信會