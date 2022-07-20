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【3區污水帶毒】大埔御峰豪園及沙田迎海等污水陽性　當局派30萬個快速測試包

社會 17:35 2022/07/20

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熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（陳國峰攝）

政府今日（20日）表示，大埔、黃大仙及沙田污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約30萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。


快速測試
 
大埔區 — 富亨邨、運頭塘邨、天鑽、大埔寶馬山、悠然山莊、盈峰翠邸、龍成堡、御峰豪園、御峰苑、承峰及富蝶邨

黃大仙區 — 天宏苑、天馬苑、翠竹花園、竹園聯合村及黃大仙上邨

沙田區 — 星漣海、泓碧、迎海、迎海‧御峰、迎海‧星灣、迎海‧星灣御、迎海‧駿岸、銀湖‧天峰、雲海（包括雲海別墅）、顯徑邨及顯耀邨


以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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