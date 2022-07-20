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【DSE放榜】逾1.45萬人報讀港大附屬學院　護理學、工商管理等副學士最受歡迎

社會 17:36 2022/07/20

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香港大學附屬學院校長陳龍生。（香港大學附屬學院提供圖片)

今天是香港中學文憑試放榜日，不少應屆畢業生選擇報讀香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）的副學位課程。學院今年繼續推出「雙軌入學通」，同學可使用網上系統報名、面試及繳費，或親臨九龍灣校舍，截至今日下午5時，已有超過14,500人報讀學院課程，較去年上升18%，當中護理學副學士、工商管理副學士及社會科學副學士是最為受歡迎的科目；而截至下午5時，校方已發出6,500個取錄通知。

香港大學附屬學院校長陳龍生（右一）與兩名學院應屆畢業生出席分享會。（香港大學附屬學院提供圖片)

香港大學附屬學院校長陳龍生表示，儘管今年中學文憑試考生人數下降，學院的報名人數卻較去年有所上升，相信主因是學院一直保持優質教學水平，令畢業生升讀大學率維持高水平。去年，繼續升讀全日制學位的畢業生及學生當中， 約有三分之二成功銜接八所政府資助大學，而副學士畢業生及學生更超過三分之一獲三大、即香港大學、香港中文大學及香港科技大學取錄。

學院目前的學生人數接近7,000人，課程超過30項，而學院成立至今，已有14,200位學生成功升讀教資會資助的全日制學士學位課程，成績斐然。

學院設有獎學金頒予在2022年中學文憑試考獲優良成績的申請者，同學若成功入讀學院的課程，有機會獲得「新生入學獎學金」，總值約港幣400萬。為鼓勵同學爭取最佳成績，學院現時設有超過20項獎助學金。去年，接近1,100名同學獲得總值超過港幣1,000萬的獎助學金。

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責任編輯：郭詩詩

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