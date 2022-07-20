【獅子山下的故事】羅嘉良客串演陳家樂父親　3屆視帝「拳頭塞口」吸點擊被批落魄

▲ 羅嘉良客串演出《獅子山下的故事》。

香港開電視重頭劇《獅子山下的故事》，劇集由金牌編劇陳寶華全力打造，以時代變遷為背景，講述數代人在香港的溫暖故事。劇集星光熠熠，由多位廣為港人熟悉的演員出演，包括胡杏兒、李治廷、謝君豪、陳家樂、周柏豪及吳千語等。

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而昨晚（19日）播出的一集則有三屆視帝羅嘉良（撈家）的特別演出，他在劇集飾演陳家樂的親生父親，一出場壓場感十足，短短數集的演出，足以見到撈家的精湛演技。

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【三屆視帝】羅嘉良內地商演跟富婆合唱 「撈家」被搶鏡仍落力伴舞搞氣氛

3屆視帝拍片吸Like

羅嘉良出道超過30年，先後憑《難兄難弟》、《天地豪情》及《流金歲月》成為首位獲得3屆視帝的演員，其經典作多不勝數，不論文劇及喜劇皆演出高水準之作！

撈家離開娘家後，將演藝事業重心轉移內地，參演過為數不少的內地劇集！近年他緊貼潮流，進軍「抖音」及「直播帶貨」，可惜被網民狠批「自貶身價」。

▲ 羅嘉良早前拍片以拳頭塞入口吸點擊，被內地網民批落魄。

要數到撈家在抖音平台最令網民震驚的一條視頻，就是他表演將拳頭塞入口，可謂為點擊率博到盡，令撈家不少粉絲心痛。

而撈家一直都有接商演活動賺錢，較早前的一段視頻見到他為內地某商場的店舖表演，片段中的他在蚊型簡陋舞台上落力獻唱，圍觀者寥寥可數，反應冷淡，被內地網民指貴為3屆視帝竟如此落魄，令人唏噓。