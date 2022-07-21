【創業追夢】港女生考獲和服一級着付師資格　學師10年因興趣創出一門事業

▲ 和服達人 Iris （左）說沒有原因而喜歡和服，更不惜飛到上海及日本進修，對和服可說是瞭如指掌。（陳國峰攝）

香港人對日本有深厚的情意結，去日本旅行當「返鄉下」，瘋狂追捧日本美食及品牌等。眼前這位80後Iris Law也不例外，她更不惜花費10年時間考取一級和服着付師資格，更開和服租賃服務推廣日本傳統文化，不只「忠粉」這麼簡單。

熱愛日本的港人，以前一年去當地旅遊數次，購買日本品牌、逛日本超市，不過我們對日本傳統文化有多認識？和服着付師Iris Law跟大家一樣也喜歡日本，她特別鍾情傳統文化，更發展成一門成功的事業。

日本迷變和服達人

Iris自小沉迷日本和服，笑說是一見鍾情：「讀小學時香港仍有多間日資百貨公司，會去書店部門打書釘，閱讀有關和服的書籍及雜誌。當時未有機會親身着，又未有互聯網，惟有這樣去吸收知識。」

她第一次去日本旅行是大學畢業後，飛去京都買了人生第一套和服，花了大約3千多元。「記得當時只是去4日3夜，目標就是去買和服。我在網上找到一間和服店，但卻找錯了總公司辦公室，並非零售門市。他們知道我從香港專誠飛過來，當成貴賓般熱情招待，副社長更親自接待，特意在貨倉內找和服賣給我，又送禮物，令我印象深刻。」

▲ Iris 花了 10 年時間，考取一級着付師資格，一圓夢想。（相片來源：受訪者提供）

10年進修一級着付師

Iris自此開始學穿和服，不停對鏡練習，2005年更飛到上海的和服專門學校正式修讀課程。「因為當時已有正職，這個課程好處是可彈性上課，我一有假期就去一個星期，之後我在日本考試，最後花了好幾年時間修畢。幾年後在東京完成一級着付師課程，斷斷續續用了10年時間才取得證書。」

原來大部分日本人都不懂得自己着和服，通常會僱用着付師幫忙。着付師有分不同級數，Iris的一級着付師及花嫁專門資格，可幫別人穿着一般和服、花嫁和服及時代衣裝（即古裝及歌舞伎）。她特意在日本購入和服考試專用的人形公仔，放在家中不停練習。學有所成後，她成立了和服出租服務「月夜和裝」，同時又會接一些工作，例如廣告、商業活動、婚嫁等，至今已營運12年。

▲ Iris Law 是全港少有的一級和服着付師，更開設「月夜和裝」專門店，讓港人感受和服文化。（陳國峰攝）

穿和服難忘經歷

學習及考試中，她只會用標準水桶身形的人形公仔穿着和服，真正實戰時，會遇上不同身形的人，才是難度所在。「考試才是開始，之後所有都要靠經驗去浸淫。好像我曾為一位身材很好及高䠷的女藝人着和服，她的上圍很豐滿，我要用布條紮平，她就穿得很辛苦，我只好跟她解釋清楚。」

當了10多年着付師，Iris認為技術固然重要，但與客人溝通亦同樣重要，同時還很考驗應變能力。有一次Iris為一位新娘穿和服，原來她有了身孕，但未有盡早通知，只能盡量小心。「穿和服一定會紮得緊，如果鬆身就不好看。我平時不建議孕婦穿和服，始終有一定風險，但偏偏很多孕婦又喜歡租着白無垢禮服，因為能遮掩身材及腹部。如果一早知道情況，我可以帶定一些工具協助，用腰繩時避開腹部，又或選用橡筋頭及魔術貼，就會舒適一點。」

在着付師生涯中，她有很多難忘的經歷，除了會幫名人明星穿和服，如最近幫柳應廷的MV設計造型，又試過在電影片場見到發哥；亦有次為日本人穿家傳之寶，她要剪好指甲、戴上手套，小心翼翼穿着。細心的她只試過一次帶漏了物品：「每次工作都很緊張，要跟着清單數清楚，尤其是婚禮不容有失。我會帶定兩對鞋及襪備用，這些都是累積得來的經驗。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

宣揚正統和服體驗

現在有不少客人喜歡租着和服去參與活動或拍照打卡，尤其是秋冬季特別多。坊間有和服同好會，Iris有時也會定期和朋友穿和服出街，去下午茶、居酒屋等，讓自己有機會穿和服，或是讓她的學生練習一下，以免技術生疏。「我的學生都喜歡日本傳統技藝，如茶道、花道及弓道等，某些場合都需要穿和服，最適合不過。」

很多年前有些人會覺得穿和服出街太誇張，不過現在大部分人都在日本試過和服體驗，眼光開闊了，不會再大驚小怪。Iris說：「我堅持穿法一定要正統整齊，不會甩甩漏漏，配飾就可以多元化一點，甚至走和洋折衷風格。港人口味較傳統，最受歡迎的花紋有櫻花、紅葉等，玩味重的新派款式有貓咪、啤牌、骰子、骷髏等個性化圖案，甚至是大正時代懷舊圖案如格仔、波點，現在還流行蕾絲和服。」

本身做金融的Iris，一直為興趣身兼兩職，不怕勞苦。「自己可以看到一些特別的和服也會很開心，大開眼界，有些熟客甚至變成朋友。我希望可以藉此宣揚多點日本傳統文化，想大家知道多點有關和服的知識，今次就是一個很好的機會，讓港人試試正統着付師的服務。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

life@KCC X月夜和裝「正宗日本和服．浴衣着付體驗」

日期：7月24日、8月6日至7日及14日

時間：2pm - 6pm

地點：葵涌葵昌路72至76號life@KCC 3樓

參加方法：即日以電子消費滿$500或以上，即可參加體驗活動一次

日本納涼祭舉行日期：即日起至9月4日

記者：張頌婷