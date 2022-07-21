【超市大搜查】避開高糖致肥陷阱　63款「非高糖」樽裝飲品名單

▲ 63款「非高糖」樽裝飲品名單。

天氣酷熱難耐，很多人都會喝樽裝飲品消消暑，但市面上不少飲品都含有大量糖分，攝取過多糖可引致肥胖、蛀牙、代謝綜合症，更增加患心血管疾病的風險。TOPick最近檢視市面上常見的樽裝飲品，整理出63款「非高糖」名單。

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根據食物安全中心資料，液體食物中「高糖」、「低糖」及「無糖」的定義如下：

高糖 ：每100毫升超過7.5克糖

低糖 ：每100毫升不超過5克糖

無糖 ：每100毫升不超過0.5克糖

TOPick檢視市面83款樽裝飲品，根據營養標籤所示，比較各款飲品的含糖量，結果發現有63款飲品，每100毫升含糖量不超過7.5克糖，當中亦有部分飲品屬於低糖或無糖。點擊下圖看63款「非高糖」樽裝飲品名單。

無糖：

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低糖：

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非高糖：

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根據世界衛生組織（WHO）建議，每人每天的糖份攝取量，應佔每日熱量攝取的10%以下，若能減至5%，則對健康更好。至於2至3歲小童，每天需攝取約1,200卡路里，即約15克（3茶匙） 或以下。

而美國心臟協會（AHA）的專家小組建議，應避免讓2歲以下小童進食「遊離糖」，即所有由製造商、廚師和消費者在食物添加的單糖和雙糖，以及蜜糖、糖漿、果汁和濃縮果汁中天然含有的糖。

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責任編輯：沈佩珊