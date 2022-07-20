【書展2022 】零食展商嘆人流大不如前　有市民趁優惠花逾4千元購買零食

第32屆「香港書展」，連同第2屆「零食世界」、第5屆「運動及消閒博覽」今（20日）開幕，有零食展商負責人指今年人流較去年少一半，料銷售額將減少3至4成，不過亦有市民在數小時內消費4500元購置圖書和零食。

零食負責人張小姐表示是第二次參展「零食世界」，她認為人流較去年有很明顯的減少，攤檔之間的道路也明顯比較疏通，她指出雖然人流減少，不過也有市民願意單次消費逾4000元，購買人手製作並數量有限的芋頭酥。

另一間貿易公司負責人劉小姐是第一次參展「零食世界」，該店提出很多優惠，包括原價38元一包零食，可以優惠價100元三包購入，她表示店內比較有特色的是老少咸宜的花生酥，質地較綿軟。她也推薦坊間較少見的章魚足、燒鰻魚片以及花瓣花生酥等，希望以特色小食吸引顧客。

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除了愛好零食的市民外，亦有家長花費不少購入圖書，李女士带同中三女兒到場，她表示花費近4000元為女兒、1名就讀幼稚園以及1名就讀小學的兒子購買科學類書籍、練習、雜誌等，另花費500元購買零食，包括堅果類、西班牙手工糖以及斯里蘭卡餅乾等。

一家四口到場的劉先生則表示，在中午到場，已消費近千元，包括為兩位兒子購買600元左右的書籍、動漫、練習，300元的滑板車，100元軟糖，他表示太太有提前做好攻略但他自己就沒有，打算逛逛看看有甚麼喜歡的東西，支持本地消費。

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實習記者：何彤茜