【醫者仁心】仁醫義診助傷殘兒童　腦受損女童經針灸按摩重新站立

▲ 仁醫義診助傷殘兒童，腦受損女童經針灸按摩重新站立。

本港女童樂晴在1歲半時因意外導致腦部嚴重受損，從一個原本能正常跑跳的小朋友，變成癱瘓在床的傷殘兒童。不過，樂晴媽媽在機緣巧合下，幸運地遇見中醫師黃天賜，為女兒進行針灸按摩康復治療。2年以來，樂晴的病情在醫師幫助下日漸改善；一點點的進步，讓人從不可能中看見可能。

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設義診服務救助傷殘病童

66歲的中醫師黃天賜為黃道益之子，接觸殘疾兒童數十年，見過不少病童自小要開造口餵食，或一生坐輪椅，令他心疼不已。為讓病童及早得醫治及痊癒，2019年初，黃醫師於「醫道惠民醫館」開展「天使行動義診服務」，為患有腦病的兒童提供中醫「治未病」復康義診，並為病童家長們提供日常上「腦脊護理健康」培訓。服務至今已幫助無數患有腦疾、痙攣等肢體弱能兒童，配合家居護理方法，讓病童能無間斷地得到鍛煉，幫助康復。

初診時情況嚴重

樂晴便是黃醫師義診行動受惠人之一。黃醫師憶述，在最初見到樂晴時，已覺得情況很嚴重。他解釋稱，樂晴有特徵如中醫所講「目無所見」：眼睛雖打開，但似乎是失明一般，對眼前事物無反應。而且，從外觀上看還有人工氣管造口，造口旁邊更長有尾指般大的肉芽。而當時醫院醫生還建議，因樂晴的氣管造口發炎，因此需要再開另一造口。醫師不忍，決定先行處理肉芽問題，將其視作中醫俗稱的囊腫，及用火針方式治療。一個多月後，肉芽逐漸縮小，問題不復存在。不過，她還面對著更嚴重考驗：

樂晴情況特別，大腦曾經缺氧，導致很多腦細胞無法運作。而大腦是控制全身機能運作的重要部位，中醫俗稱的「經脈運作」，也都需要大腦向身體發出訊號。因此大腦的運作情況，是決定樂晴能否康復的關鍵。

此外，樂晴有氣管造口也是嚴重的問題。黃醫師解釋指，氣即氣管，主氣門；胃主消化系統。中醫所言：人有四海，包括腦（髓海）、氣海、血海、水榖海（消化系統）。樂晴不僅在腦、氣及消化功能這三方面存在問題，同時還易抽筋，也會令其有血海問題。小小年紀，人體重要的四海已全有問題，是非常嚴重的情況。

長期依賴人工造口致肌肉萎縮

樂晴在初經搶救後，無法控制吞嚥能力，為免再生意外，媽媽忍痛同意在其胃部再開造口。黃醫師表示，長期依賴人工造口，令控制吞嚥及呼吸能力的咽喉肌肉組萎縮，更會導致發聲困難，對小朋友發育非常不利。

外間食物及空氣，都需要透過咽喉進入身體。若口水、咀嚼機能失去，脾胃只會越來越差。同時，控制吞嚥的肌肉及氣管内平滑肌能否收縮，是非常重要的。若不受到鍛煉，刺激大腦神經及血液循環的運動不足，人就不會康復。

黃醫師決定透過按摩咽喉，先保樂晴的陽氣。他形容，樂晴非天生的五遲，目前的她就像中風病人，只是生了一場大病。病痛是她成長階段中必經過程，小朋友受傷後，會有自身的康復機制：

中醫上的針灸、肌肉按摩鍛煉，會刺激她的康復機制，而非過分的保護或手術。只要保持身體應有機能發展，是絕對有機會能醫治得好。不過，只靠醫生並不足夠，家長平時也要勤於為樂晴做康復運動。

對此，媽媽也有很大希望，她表示，女兒原本就是一個愛吃、愛講話的小朋友。只因開造口後咽喉肌肉少用，才會萎縮，並不是天生有缺陷。媽媽希望，透過不斷的肌肉訓練，令女兒有日可以記得如何自主運用咽喉器官。

女兒明顯進步令媽媽鼓舞

媽媽欣慰表示，女兒的呼吸及發聲能力明顯變好。不僅叫得大聲，在使用聲反鍛煉肌肉組的能力也明顯變強，例如從開始時每日只可使用5分鐘，到早晚各用15分鐘；至今半年時間，已能整日使用，幾乎可完全自主呼吸，不需使用儀器輔助。最明顯的是在湊近聊天時，媽媽能感覺到女兒在用鼻和嘴呼吸，不再是用造口處呼吸。

其次是樂晴的身體反應變多。例如舉手等動作變得明顯，睡覺時甚至會自己掀開被子。甚至在最初醫生斷定樂晴不可能再站立，到現在她可在立架上站起一個多小時。這一切驚喜，都令媽媽非常感恩。

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中醫是為自己所做負責任

黃醫師明白樂晴是經過西醫的搶救手術後，再透過中醫途徑進行康復治療。因此他感概稱，香港醫療制度非常好，病人可以選擇西醫或中醫，兩派可陰柔相制。不過，中醫與西醫並不相同，尤其是中醫在做任何治療前，從不會要求家長簽字，因中醫是為自己所做負責任。例如幫小朋友做針灸，若做得不好，是醫師自己負責任，而不會遷責到患者家庭。黃醫師強調，在中醫康復治療中，一切都是符合常理及身體機制的協調運動，不存在入侵性；容易讓家長在家也能自行幫小朋友進行鍛煉，加快復原。

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記者：張沛