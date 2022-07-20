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【英國熱浪】錄40.3度破最熱紀錄　移英港人無裝冷氣食西瓜飲竹蔗茅根水消暑

健康 19:32 2022/07/20

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英國錄得40.3度破最熱紀錄，移英港人無裝冷氣食西瓜飲竹蔗茅根水消暑。

英國受熱浪侵襲，周二錄40.3度破最熱紀錄，有移英港人分享如何應對熱浪方法，包括關窗簾、食冷麵、西瓜、飲竹蔗茅根水等方法消暑，儘管酷熱天氣難捱，但並無意加裝冷氣機，認為成本高、使用機會低。

天文台表示，英國星期二高溫破紀錄，有6個氣象站錄得40度或以上，當中林肯郡嘅科寧斯比（Coningsby）錄得攝氏40.3度，是全國有記錄以來最高。

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移英一年的港人Helen今日（20日）接受本港電台節目訪問表示，當地天氣甚炎熱，昨（19日）氣溫一度高達40度。她在社交平台見到朋友分享方法，故效法關上門窗並拉上窗簾，減少熱空氣流入屋內。直言此做法有助地下降溫，但二、三樓的降溫效果就較為遜色，日落後會令室內更顯翳
悶熱。

Helen稱，在最熱一日，會在家飲竹蔗茅根水，夜晚食冷麵、西瓜消暑。當地早前已迎來一波熱浪，當時她有感從香港帶來的兩部風扇不夠用，已額外再買另一部座地式風扇，坦言無意在家添置冷氣，因安裝成本太高，且實際使用次數並不多。

因應熱浪，英國不少學校停課以免學生中暑。Helen透露，有學校容許學生改穿體育服上課，亦有企業接受員工在家工作，以減少外出。

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責任編輯：羅嘉欣

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