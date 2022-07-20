【儲印花】7-Eleven X 人氣插畫Plastic Thing推出4款限量為食杯　買滿$20即獲印花儲6張加$46隨機換領

▲ 7-Eleven首度聯乘本地人氣插畫家Plastic Thing，推出4款限量版為食杯。

7-Eleven一直支持本地創作，今個夏天會首次聯乘本地人氣插畫家兼Plastic Thing主理人葉欣，推出一套4款為食杯系列。由習慣邊吃邊減肥的為食妹擔任主角，更帶來了香港著名IG美女女神、宅男代表光頭仔與為⾷妹的愛⽝Puffy，「胖」你放暑假。

本地人氣插畫師葉欣筆下角色為食妹，憑日常生活詼諧逗趣插畫，短短幾年間在Facebook及IG上吸引了超過40萬粉絲。這次葉欣為7-Eleven親自設計了一系列4款、充滿夏日色彩的為食杯。每款杯身印有不同造型的為食妹貪吃樣，配上菠蘿的海、班戟工場、日本富士山甜品樂園及水蜜桃市集的為食場景，可愛至極。

▲ 由即日起可到7-Eleven分店儲印花，或以yuu積分隨機換購為食杯。

每個為食杯容量約450ml，杯身採用Borosilicate玻璃製造，耐冷耐熱，附設手柄，方便將食品加熱取出，並附有杯蓋及匙羹，杯連蓋更可放入微波爐加熱，非常方便。由7月20日7am起，可到7-Eleven分店儲印花或以yuu積分隨機換購為食杯。數量有限，換完即止。

印花派發詳情： 即日起至8月16日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20，即可獲印花一個，其後每$10可獲多一個印花，如此類推。

換購詳情： 即日起至8月19日，儲齊6個印花加$46，即可隨機換購為食杯一隻。

yuu 獎賞計劃會員專享優惠： 即日起至7月21日（只限兩日），yuu獎賞計劃會員以6,000 yuu積分加$38，即可隨機換購為食杯一隻

記者︰黃依情