【DSE2022】8狀元7人留港6人讀醫　多人無意移民但籲政府展現重視年輕人留人

▲ 喇沙書院狀元張殷碩（圖中）指港區國安法實施後感覺社會變得安定，又不認同以移民逃避問題。（文子健攝）

中學文憑試（DSE）今日（20日）放榜，8名DSE狀元全部來自傳統名校，港人移民潮下狀元去向成焦點，最終有7名狀元擬留港升學，其中6人讀醫，包括尚欠1粒星便膺18星「終極狀元」的協恩中學周愷彤，及迦密中學首名「超級狀元」曾志鵬等。

喇沙書院狀元張殷碩指港區國安法實施後感覺社會變得安定，又不認同以移民逃避問題；另有狀元認為政府需展示重視年輕人發展，才能留住人才，並預料未來無可避免跟內地醫生交接，盼語言和溝通問題可獲解決。

DSE連續第3年在新冠疫情下舉行，考評局指整體成績無退步。今日出爐8名7科5**狀元分布8間中學，4人在數學延伸部分單元2（M2）同奪5**，膺16星超級狀元；其中協恩中學女超狀周愷彤在音樂科也獲5**，但化學只獲5*，只成17星超狀，未能平2018年額外報考音樂的喇沙終極狀元黃子衡，所創18星記錄。

周愷彤是學校副領袖生、音樂部前學生長，稱報考音樂只為興趣，自小學琴、玩敲擊樂，平日會彈琴及聽純音樂紓壓，現擬升讀中大環球醫學，認為「成績不能定義我，人的一生有很多面，成績只是其中一樣。」

何文田迦密中學則首誕DSE狀元，該男生曾志鵬透露考試時未能完成M2試卷，對於成為超狀感不可置信，他將升讀中大修讀計量金融學及風險管理科學。

其餘6校包括去年「開齋」的伊利沙伯中學，今年誕下超狀謝承臻，與去年「斷纜」的皇仁書院所誕下狀元麥顥邦，同樣心儀中大環球醫學；香港培正中學女狀元焦采溢則選擇港大醫科；餘下英皇書院狀元甘仲軒及喇沙書院張殷碩則未決定入讀中大或港大醫科。

拔萃女書院冼家朗是今屆唯一赴笈外國狀元，將入讀英國劍橋大學人類社會及政治學，指本港大學選科有限制，不及劍橋自由，可讀國際關係、政治及社會學等，盼趁年輕見識世界，但她暫不打算移民。

張殷碩則認為，《港區國安法》落實後社會紛爭及政黨鬥爭減少，感覺變得安定，「如果你覺得香港改變了，就用你的力量去改變她，而不是移民或者逃避問題。」

周愷彤身邊也許多人移民，「我想在熟悉的地方、用熟悉的語言服務香港市民，留下來的人仍然堅守香港重要價值便足夠。」她認為政府讓展示重視青年人發展，才能有效留住人才；而她看到醫療系統疫下承受巨大壓力、醫護人手短缺，盼讀醫貢獻社會，政府引入海外醫生未有影響她從醫決定。

有宗教信仰的焦采溢相信「無論到哪裏發展，只要抱著初衷，也可透過職業、靠住神去幫助人。」認為放寬海外醫生註冊要求「有好有唔好」，短期有助緩解人手短缺，但因不同地方價值觀會有差異，憂引起溝通及合作問題。

謝承臻在圍村長大，自言鍾愛香港文化，「這始終是我成長的地方，雖然有很多令人不開心的事，但作為香港一分子，我有責任改變她。」認為未來無可避免與國內醫生交接，盼可解決語言問題，並確保引入醫生質素。甘仲軒則指香港依然有「獅子山精神」，他對香港也很有歸屬感；又形容放寬海外醫生註冊是正確一步，因本港醫療人才需求大，故不擔心競爭問題。

協恩中學超級狀元留港讀醫：https://bit.ly/3zg7Ayr

迦密超級狀元讀中大：https://bit.ly/3cgvlgC

培正女超級狀元留港讀醫: https://bit.ly/3uX6cOA

伊利沙伯超級狀元中大讀醫：https://bit.ly/3omCXAV

女拔狀元赴劍橋升學︰https://bit.ly/3IS0BPx

英皇狀元留港讀醫：https://bit.ly/3PEkQSH

皇仁狀元冀入中大環球醫學：https://bit.ly/3Po5UbR

喇沙狀元留港讀醫：https://bit.ly/3OmwVLs

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記者：馮琪雅、黃悅晴、黃小冰