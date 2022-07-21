【創新科技】AI化身導師提升學生演講技巧　觀察細節評分快速糾正建議

▲ 路德會協同中學數名女生眼神堅定自信地面向鏡頭，一遍又一遍地向屏幕中的「導師」闡述自己理念。（曾耀輝攝）

機會只留給有準備的人，但人要如何準備迎接機會？路德會協同中學數名女生眼神堅定自信地面向鏡頭，拿出最佳狀態，一遍又一遍地向屏幕中的「導師」闡述自己理念。數小時過去，兩位「導師」仍毫無倦色，一直連連點頭，從讀音到語法，由語法到用字，均不厭其煩地對同一學生作出評分和糾正建議。

原來屏幕上的「導師」並非真人，而是由德立數據有限公司推出的Moodie.ai人工智能（AI）模擬的虛擬觀眾，能透過逾100個觀察點，再按學生用家的面部表情、身體語言、聲調、流暢度等範疇評分，並給予建議。

路德會協同中學老師鍾富源指出，學生欠缺的其實是練習機會︰「溝通是21世紀的重點技能，但只有少於5%的學生有機會接受演講訓練，而一個老師往往要教幾十名學生，難做到一對一。」

AI「導師」正好解決這問題，為學校逾百名學生提供一對一輔導。鍾富源指，該校語文科老師對系統反應正面，正研究將其納入公開考試的輔助訓練中，現時中四級及初中逾100名學生已開始試用系統。

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試用程式的中五生李芷瀅在鏡頭面前侃侃而談，面對鎂光燈下的「長槍短炮」亦姿態放鬆且落落大方。但令人意外的是，她形容以前的自己是「講嘢窒」、「拘謹」，曾在一些重要的比賽場合上，更是緊張得渾身僵硬。

同為中五的區凱雯是一名學生大使，作為學校與家長之間的橋樑，不乏面對大場合的經驗，她在鏡頭前亦胸有成竹、口齒清晰。但面對突發事故，毫無準備的區凱雯亦不免手足無措。她憶述一次帶領10多名家長和小學生參觀學校時，原定參觀的課室卻被鎖上，以致數十人滯留在課室門外，在不明所以的家長凝視下，區凱雯至今仍記得當下那一瞬間的膽怯和慌張，「真係覺得好唔好意思」。

兩人試用Moodie.ai短短一個多月，李芷瀅稱以系統作練習，對象實際上是自己，反會令自己更專注，更放膽表達自己。而區凱雯亦從訓練中漸漸習慣面對表情各異的虛擬觀眾，即使處於不被信任的環境中，「都會淡定咗」。

因在疫情下缺乏足夠指導，中三學生李思恩往往要獨自對鏡練習口試。在鍾富源的介紹下，她嘗試使用Moodie.ai，「老師在點評時一般較注重學生所表達的內容，而系統會幫我留意聲綫、肢體語言、表情等較容易被忽略的範疇，令我可以專心在演說內容之上，而且可以在10分鐘內獲得反饋。」

區凱雯亦坦言以網課形式上口試課，當老師沒有關注自己的小組時，同學之間討論意慾不高，常有「dead air」情況出現。但當她獨自使用系統訓練時，沒有面對他人的尷尬或緊張，反會更願意開口。

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記者：黃穎津