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紀文鳳夥廣告界名人周四現身書展講「哲學」　冀助年輕人找到方向

政治 21:55 2022/07/20

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紀文鳳再有作品與大家分享。

書展今開幕，「廣告界火鳳凰」紀文鳳今年再有故事與大家分享，其中一本名為《乜都有哲學》，這原是她與另一廣告界名人吳文芳在香港電台一同主持的節目，訪問了不同領域的廣告界名人，各有各精采。

紀文鳳和吳文芳將他們的聲音化成文字，集結成書，明日（21日）傍晚6時，二人和部分受訪者更會現身書展，包括著名平面設計師靳埭強、設計師暨藝術家陳幼堅等等，與大家再講「哲學」。

紀文鳳說，希望借此書鼓勵年輕人，幫助他們找到自己的方向。吳文芳補充道，「重要的並不是他們做廣告有多麼出色，而是他們做人的態度。」

紀文鳳。（資料圖片）

另一本由紀文鳳主編的，則與由其發起的無止橋慈善基金有關，名為《看見世界的另一端》，書中收錄了40多位義工與村民搭橋的故事，回顧了無止橋慈善基金15載的點滴，期望透過文字，傳達互助精神。財經事務及庫務局局長許正宇和紀文鳳周五（22日）上午11時半將現身會展講座，延續這份溫暖。

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撰文 : 傅流螢

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