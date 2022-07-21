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【創新科技】本地初創研AI助提升演講技巧　行政總裁梁泰然不忘初心盼學子終身受用

社會 00:00 2022/07/21

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德立數據有限公司行政總裁梁泰然指，求學時期是人生規劃的最初階段，在這段時期所學的演說技巧將受用終身，而這亦是他研發「Moodie.ai」的初心。（曾耀輝攝）

「機會只有一次。」而溝通技巧便是把握成功機會的鑰匙。德立數據有限公司行政總裁梁泰然從小學六年級起，便已深諳這個道理。由求學考試、畢業求職、職場人事，再到領導初創企業，梁泰然亦和大眾面對着相似問題，求職時如何在首3分鐘內成功展現自己？創業時又如何在5分鐘內成功取信投資者？

梁泰然在小六時加入朗誦隊，更曾奪得區際比賽冠軍。光鮮的獎盃背後往往離不開汗水，但他卻最感恩當年遇到一位好老師，「早上7時就回校練習，有時會放學再多留1小時練習，令我對朗誦內容滾瓜爛熟。」但梁泰然意識到，像他一樣幸運的同學並不多，「一個老師可能一個學期內，只可以選一個同學作高強度訓練，難道其他同學不需要有好的溝通表達技能？」

踏入職場後，梁泰然對此有更深刻體會，在工作上要接觸新客戶建立人際關係；而創科行業又要將抽象意念深入淺出地講解；作為公司創辦人，亦要向團隊展現自信投入創作。梁泰然憶述，在公司第一次創業展示時，產品僅有一個初步概念，而他卻要在5分鐘內，向閱人無數的商界領袖、學界教授、數碼港高層爭取投資，「好艱難。」梁泰然指，「得一次機會，如數碼港接受，項目就可以繼續，如不接受就要用自己資源堅持，那種緊張程度難以形容。」

梁泰然笑稱，如當年Moodie.ai已現世，相信對他亦會有很大幫助。時至今日，作為研發者的他也常親身使用系統，但即使他通曉所有「得分位」，仍常會因演講時缺乏笑容而失分。

梁泰然認為，在人生不同階段，市場對系統亦有不同需求，而求學時期是人生規劃的最初階段，在這段時期所學的演說技巧將受用終身，而這亦是他研發Moodie.ai的初心，亦期望日後能應用於文憑試訓練。

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記者：黃穎津

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