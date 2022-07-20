【強制檢測】63幢住宅上榜　涉美孚新邨、筲箕灣愛蝶灣、將軍澳日出康城

▲ 63幢住宅上榜，涉美孚新邨、筲箕灣愛蝶灣、將軍澳日出康城（資料圖片）

本港第五波疫情持續，政府公布最新63幢住宅納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月22日之前完成檢測。

7月14至20日曾身處以下地點超過兩小時：

長沙灣宇晴軒2座

大角咀帝柏海灣2座

西營盤東邊街14-16號

將軍澳日出康城MALIBU 2A及2B座

黃大仙黃大仙下邨龍慧樓

牛頭角彩福邨彩和樓

將軍澳景林邨景榕樓

將軍澳明德邨明道樓

屯門嘉悅半島1座

沙田新田圍邨欣圍樓

北角寶馬山花園8座

油麻地廣東道504-512號/佐敦道41號瑞香園大廈

黃大仙沙田㘭邨和田樓

青衣翠怡花園11座

元朗朗屏邨鳳屏樓

元朗金輝徑2號金安閣

天水圍嘉湖山莊麗湖居6座

九龍塘畢架山花園3期8座

秀茂坪曉麗苑曉天閣

粉嶺粉嶺中心A座

上水彩蒲苑彩晶閣

秀茂坪曉麗苑曉安閣

沙田駿洋邨駿時樓

藍田平田邨平善樓

元朗壽富街71號元發樓

東涌裕泰苑裕瑛閣

西營盤德輔道西408A-B號

北角賽西湖大廈13座

又一村又一居32座

九龍塘太子道西361-367號碧殿閣

荃灣海濱花園海昇閣

將軍澳南豐廣場1座

將軍澳和明苑和煦閣

沙田沙田廣場金星閣

鰂魚涌康怡花園D2座

大角咀中匯街1-27號/大角咀道141-147號中和樓

青衣長青邨青柏樓

將軍澳廣明苑廣瑞閣

長沙灣凱樂苑凱碧閣

荃灣沙咀道298號翡翠廣場

鑽石山龍蟠苑龍璧閣

天水圍天悅邨悅泰樓

東涌逸東一邨善逸樓

大埔宏福苑宏建閣

長沙灣李鄭屋邨孝慈樓

大圍美松苑康松閣

觀塘凱滙2座

元朗新時代中城M6座

何文田窩打老道86-86E號萬基大廈E-H座

香港仔石排灣邨碧山樓

沙田廣源邨廣楊樓

黃大仙樂富邨樂民樓

黃大仙天馬苑駿飛閣

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座

馬鞍山聽濤雅苑1座

筲箕灣愛蝶灣8座

筲箕灣愛蝶灣10座

荔枝角美孚新邨第二期百老匯街26-28號

荔枝角美孚新邨第二期百老匯街30-32號

荔枝角美孚新邨第二期百老匯街34-36號

荔枝角美孚新邨第二期百老匯街40-42號

荔枝角美孚新邨第二期百老匯街44-46號

荔枝角美孚新邨第二期百老匯街48-50號

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記者：鄧凱文