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【強制檢測】63幢住宅上榜　涉美孚新邨、筲箕灣愛蝶灣、將軍澳日出康城

社會 22:08 2022/07/20

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熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

63幢住宅上榜，涉美孚新邨、筲箕灣愛蝶灣、將軍澳日出康城（資料圖片）

本港第五波疫情持續，政府公布最新63幢住宅納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月22日之前完成檢測。

7月14至20日曾身處以下地點超過兩小時：

  • 長沙灣宇晴軒2座
  • 大角咀帝柏海灣2座
  • 西營盤東邊街14-16號
  • 將軍澳日出康城MALIBU 2A及2B座
  • 黃大仙黃大仙下邨龍慧樓
  • 牛頭角彩福邨彩和樓
  • 將軍澳景林邨景榕樓
  • 將軍澳明德邨明道樓
  • 屯門嘉悅半島1座
  • 沙田新田圍邨欣圍樓
  • 北角寶馬山花園8座
  • 油麻地廣東道504-512號/佐敦道41號瑞香園大廈
  • 黃大仙沙田㘭邨和田樓
  • 青衣翠怡花園11座
  • 元朗朗屏邨鳳屏樓
  • 元朗金輝徑2號金安閣
  • 天水圍嘉湖山莊麗湖居6座
  • 九龍塘畢架山花園3期8座
  • 秀茂坪曉麗苑曉天閣
  • 粉嶺粉嶺中心A座
  • 上水彩蒲苑彩晶閣
  • 秀茂坪曉麗苑曉安閣
  • 沙田駿洋邨駿時樓
  • 藍田平田邨平善樓
  • 元朗壽富街71號元發樓
  • 東涌裕泰苑裕瑛閣
  • 西營盤德輔道西408A-B號
  • 北角賽西湖大廈13座
  • 又一村又一居32座
  • 九龍塘太子道西361-367號碧殿閣
  • 荃灣海濱花園海昇閣
  • 將軍澳南豐廣場1座
  • 將軍澳和明苑和煦閣
  • 沙田沙田廣場金星閣
  • 鰂魚涌康怡花園D2座
  • 大角咀中匯街1-27號/大角咀道141-147號中和樓
  • 青衣長青邨青柏樓
  • 將軍澳廣明苑廣瑞閣
  • 長沙灣凱樂苑凱碧閣
  • 荃灣沙咀道298號翡翠廣場
  • 鑽石山龍蟠苑龍璧閣
  • 天水圍天悅邨悅泰樓
  • 東涌逸東一邨善逸樓
  • 大埔宏福苑宏建閣
  • 長沙灣李鄭屋邨孝慈樓
  • 大圍美松苑康松閣
  • 觀塘凱滙2座
  • 元朗新時代中城M6座
  • 何文田窩打老道86-86E號萬基大廈E-H座
  • 香港仔石排灣邨碧山樓
  • 沙田廣源邨廣楊樓
  • 黃大仙樂富邨樂民樓
  • 黃大仙天馬苑駿飛閣
  • 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座
  • 馬鞍山聽濤雅苑1座
  • 筲箕灣愛蝶灣8座
  • 筲箕灣愛蝶灣10座
  • 荔枝角美孚新邨第二期百老匯街26-28號
  • 荔枝角美孚新邨第二期百老匯街30-32號
  • 荔枝角美孚新邨第二期百老匯街34-36號
  • 荔枝角美孚新邨第二期百老匯街40-42號
  • 荔枝角美孚新邨第二期百老匯街44-46號
  • 荔枝角美孚新邨第二期百老匯街48-50號

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記者：鄧凱文

 

 

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