【強制檢測】63幢住宅上榜 涉美孚新邨、筲箕灣愛蝶灣、將軍澳日出康城
社會 22:08 2022/07/20
本港第五波疫情持續，政府公布最新63幢住宅納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月22日之前完成檢測。
7月14至20日曾身處以下地點超過兩小時：
- 長沙灣宇晴軒2座
- 大角咀帝柏海灣2座
- 西營盤東邊街14-16號
- 將軍澳日出康城MALIBU 2A及2B座
- 黃大仙黃大仙下邨龍慧樓
- 牛頭角彩福邨彩和樓
- 將軍澳景林邨景榕樓
- 將軍澳明德邨明道樓
- 屯門嘉悅半島1座
- 沙田新田圍邨欣圍樓
- 北角寶馬山花園8座
- 油麻地廣東道504-512號/佐敦道41號瑞香園大廈
- 黃大仙沙田㘭邨和田樓
- 青衣翠怡花園11座
- 元朗朗屏邨鳳屏樓
- 元朗金輝徑2號金安閣
- 天水圍嘉湖山莊麗湖居6座
- 九龍塘畢架山花園3期8座
- 秀茂坪曉麗苑曉天閣
- 粉嶺粉嶺中心A座
- 上水彩蒲苑彩晶閣
- 秀茂坪曉麗苑曉安閣
- 沙田駿洋邨駿時樓
- 藍田平田邨平善樓
- 元朗壽富街71號元發樓
- 東涌裕泰苑裕瑛閣
- 西營盤德輔道西408A-B號
- 北角賽西湖大廈13座
- 又一村又一居32座
- 九龍塘太子道西361-367號碧殿閣
- 荃灣海濱花園海昇閣
- 將軍澳南豐廣場1座
- 將軍澳和明苑和煦閣
- 沙田沙田廣場金星閣
- 鰂魚涌康怡花園D2座
- 大角咀中匯街1-27號/大角咀道141-147號中和樓
- 青衣長青邨青柏樓
- 將軍澳廣明苑廣瑞閣
- 長沙灣凱樂苑凱碧閣
- 荃灣沙咀道298號翡翠廣場
- 鑽石山龍蟠苑龍璧閣
- 天水圍天悅邨悅泰樓
- 東涌逸東一邨善逸樓
- 大埔宏福苑宏建閣
- 長沙灣李鄭屋邨孝慈樓
- 大圍美松苑康松閣
- 觀塘凱滙2座
- 元朗新時代中城M6座
- 何文田窩打老道86-86E號萬基大廈E-H座
- 香港仔石排灣邨碧山樓
- 沙田廣源邨廣楊樓
- 黃大仙樂富邨樂民樓
- 黃大仙天馬苑駿飛閣
- 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座
- 馬鞍山聽濤雅苑1座
- 筲箕灣愛蝶灣8座
- 筲箕灣愛蝶灣10座
- 荔枝角美孚新邨第二期百老匯街26-28號
- 荔枝角美孚新邨第二期百老匯街30-32號
- 荔枝角美孚新邨第二期百老匯街34-36號
- 荔枝角美孚新邨第二期百老匯街40-42號
- 荔枝角美孚新邨第二期百老匯街44-46號
- 荔枝角美孚新邨第二期百老匯街48-50號
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記者：鄧凱文