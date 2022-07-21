【創新科技】研演說評分AI初創企業轉型無懼失敗　行政總裁：香港做創科很幸福

▲ 研發系統的德立數據有限公司原是一間市場推廣公司，在時代洪流推動下，行政總裁梁泰然終下定決心轉型。（曾耀輝攝）

Moodie.ai由前年開始研發，至今產品現世已歷兩年，已有3間大學及10多間中小學正申請付費使用。令人意外的是，研發系統的德立數據有限公司原是一間市場推廣公司，在時代洪流推動下，行政總裁梁泰然終下定決心轉型。

讀市場推廣出身的梁泰然於2018年成立德立數據，業務主要是為企業進行市場調查、撰寫報告，但市場觸覺敏銳的他發現，傳統行業發展增長速度遠追不上科技企業，「如果企業在經營上沒有科技元素，在未來10年一定會落後，甚至被淘汰。」

毅然踏入未知領域，公司轉型初期更只得一個產品概念雛型，梁泰然卻表示沒有擔心過失敗，「在香港做創科很幸福。」他形容數碼港、創新科技署、城大天使基金等創科支援機構就如同安全網，如數碼港有提供初期資金、亦安排市場宣傳，「香港有全方位支援，令初創公司不需要擔心失敗。」

回首4年，梁泰然認為成功跨界的第一步，重點在有清晰發展藍圖及靈活轉變。他舉例，溝通技巧適用於人生各個階段，故Moodie.ai有真實而長遠的需求，而在產品推出初期僅有網頁版本，他亦因應客戶反映在職人士更傾向使用手機而推出新模式，緊貼客戶需求。

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記者：黃穎津