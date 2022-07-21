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【復常準備】國泰航空全數調回澳洲沙漠停泊飛機　佔機隊70%準備再向世界出發

社會 01:05 2022/07/21

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國泰航空全數調回澳洲沙漠停泊飛機　佔機隊70%準備再向世界出發。(國泰FB圖片)

為可以恢復更多航班，國泰航空宣布將在疫情下停泊在澳州愛麗絲泉沙漠上的大型機隊，全數調回香港。涉及的飛機數量佔國泰機隊的70%，國泰形容是歷來最大型行動，目標是要做好準備，再向世界出發。

國泰航空在社交網站宣布：

凝盼多時，我們終於能將機隊迎接回家！整個任務涉及國泰總飛機量的七成，是歷年來最大型的行動，背後全靠國際團隊的周詳計劃及合作精神，更有賴國泰成員每顆愛惜飛機的心，讓我們做好準備再向世界岀發！

    點擊圖片放大
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在疫情下，大量航班因防疫措施停航，國泰航空先後把七成的飛機停泊在澳州愛麗絲泉沙漠上，做好保護，以確保這支大型機隊狀態良好，能以最佳狀態隨時為乘客候命。

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責任編輯　李志強

 

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