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【封區檢測】大埔大埔廣場宜富閣發現5宗陽性個案　有3人未強檢【不斷更新】

社會 09:03 2022/07/21

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（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【10:30】大埔大埔廣場宜富閣

相關執法行動於上午約10時完成，政府共檢查了274名受檢人士的檢測報告，發現有3人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【07:35】大埔大埔廣場宜富閣

大埔大埔廣場宜富閣約645名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案和2宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
政府為受檢人士提供食物包，以方便他們的膳食安排，並提供由中央人民政府捐贈或支援特區政府採購的抗疫中成藥，以及快速測試包，協助他們抗疫。
 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪320戶，當中50戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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