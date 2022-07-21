【封區檢測】香港仔鴨脷洲邨利滿樓圍封強檢　大埔廣場宜富閣發現5宗陽性個案【不斷更新】

▲ （陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:00】香港仔鴨脷洲邨利滿樓圍封強檢

香港仔鴨脷洲邨利滿樓午五時起限制在香港仔指明「受限區域」，政府目標是在明日（22日）上午約11時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【10:30】大埔大埔廣場宜富閣

相關執法行動於上午約10時完成，政府共檢查了274名受檢人士的檢測報告，發現有3人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【07:35】大埔大埔廣場宜富閣

大埔大埔廣場宜富閣約645名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案和2宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



政府為受檢人士提供食物包，以方便他們的膳食安排，並提供由中央人民政府捐贈或支援特區政府採購的抗疫中成藥，以及快速測試包，協助他們抗疫。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪320戶，當中50戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔 驚患「高爾夫球手」疼痛不已

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組