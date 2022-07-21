【百歲熊瑞】海洋公園：大熊貓安安離世享年35歲　「安樂死免於痛苦」

大熊貓安安身體狀況轉差，海洋公園今日（21日）早上已為牠進行安樂死，終年35歲。海洋公園內今日在社交平台表示，「百歲熊瑞」—大熊貓安安今日（21日）離開了，享年35歲，等同於人類105歲高齡，在全球人類照顧下最長壽的雄性大熊貓。

園方指出，安安的健康狀況過去數星期慢慢轉差，進食及活動量均大幅下降，身體變得非常虛弱，在人道而言，牠的生命已走到盡頭。海洋公園及漁農自然護理署嘅獸醫在徵詢中國大熊貓保護研究中心後，在基於動物福祉理由，忍痛以安樂死讓安安免於痛苦，並於今日上午8時40分「香港賽馬會四川奇珍館」內為安安進行有關程序。

公園將於今日在「香港賽馬會四川奇珍館」設置弔唁冊。海洋公園最後悼念指「

安安，多謝你一直以嚟嘅陪伴」

海洋公園早前在社交平台表示，現年35歲、相等於人類105歲的大熊貓安安，於過去兩星期出現食慾不振情況。海洋公園公司董事局主席龐建貽曾表示，大熊貓安安最近情況「麻麻地」。他期望大家「一齊為佢集氣」，或到海洋公園與其他動物「say個hi、打個卡」，多關心公園的動物朋友。詳情即看【下一頁】

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記者：余思嵐