【百歲熊瑞】感謝公園動物和獸醫團隊守護安安　園方主席：將永遠懷念安安聰敏調皮身影

▲ 海洋公園大熊貓安安逝世。(海洋公園提供)

大熊貓安安身體狀況轉差，海洋公園今日（21日）早上已為牠進行安樂死，終年35歲。海洋公園內今日在社交平台表示，「百歲熊瑞」—大熊貓安安今日（21日）離開了，享年35歲，等同於人類105歲高齡，在全球人類照顧下最長壽的雄性大熊貓。詳情即看【下一頁】

海洋公園主席龐建貽表示，衷心感激有機會在這些年來照顧安安和佳佳，相關安排令海洋公園發展成為大熊貓保育的一個重要基地，安安作為海洋公園大家庭不可或缺的一員，亦與廣大市民及來自世界各地的訪客建立了深厚的友誼，為大家帶來無數歡樂回憶，將永遠懷念牠聰敏和調皮的身影，謹此感謝公園動物和獸醫團隊日以繼夜守護安安，相信公園的訪 客會與我們一起向安安致以最後的敬意，牠的一生印證了海洋公園對大熊貓提供最卓越護理及醫療的承諾，以及中國大熊貓保護研究中心過去多年作為公園重要夥伴的成果。未來居於「大熊貓之旅」的盈盈樂樂會繼續圓滿安安佳佳的使命。

海洋公園今日表示，大熊貓安安的健康狀況在過去數星期慢慢轉差，食量逐漸減少，在7月17日開始完全停止進食固體食物， 只飲用食水和電解質飲料。同時活動量大幅減少，休息時間亦相對增加。對於年事已高的安安，可做的治療方案僅限於減輕其不適或緊張情緒，但安安的身體狀況仍十分虛弱，在人道而言，牠的生命在已走到盡頭。海洋公園及漁農自然護理署的獸醫在徵詢中國大熊貓保護研究中心後，忍痛讓安安接受安樂死，令牠免於痛苦，獸醫總監馬伯樂於今日上午8時40分在安安位於「香港賽馬會四川奇珍館」的居所內為牠進行有關程序。

安安與雌性大熊貓佳佳在1999年3月11日一起抵港，佳佳於2016年逝世，享年38歲，是全 球在人類照顧下最長壽的雌性大熊貓。海洋公園感謝國家送贈珍貴的大熊貓予香港特別行政區， 這個瑰贈彰顯中央對特區的關愛。

▲ 海洋公園大熊貓安安逝世。(海洋公園提供)

【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔 驚患「高爾夫球手」疼痛不已

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐