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【MIRROR成員】姜濤夜訪表妹酒店房作「檢討」　本年第二首團歌《WE ARE》明天面世

娛樂 11:06 2022/07/21

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姜濤深夜與表妹酒店房聚舊，重溫舊作自我檢討。

MIRROR將於下周一（25日）舉行一連12場的紅館演唱會，尚有數天各成員齊齊加緊練習。當中人氣王姜濤就翻看自己過往的演出進行「檢討」，重溫對象不是隊友，而是一名火辣女生，她就是姜濤的加拿大混血表妹楊佳琪（Angelina Dean）。

二人關係向來如親兄妹般好，Angelina是次特意來港，目的是欣賞表哥首次踏上紅館的演出。

最新影片：曾業喬專訪

【BABY MIRROR WE ARE】MIRROR x MOOV為首個紅館騷造勢　12子童心大發齊現身打卡

夜訪表妹酒店房

早前已抵達香港並接受隔離的Angelina，日前一出關便入住位於尖沙咀的五星級酒店享受staycation。鬼妹仔性格的Angelina穿上其標誌性的性感吊帶裙，在酒店房間拍了多張靚相，大騷婀娜身段。

而忙著練歌練舞的姜濤，昨晚（7月20日）一收工便趕去酒店與表妹敍舊。他上載與Angelina的合照，留言歡迎對方：「Welcome to Hong Kong~」

而Angelina騷出姜濤坐在其床邊重溫舊作的照片，並寫著「The Legend Himself」，齊齊欣賞姜濤舊作，不少「姜糖」大叫羨慕，指Angelina是全世界最幸福的女生！

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【金像獎2022】MIRROR任嘉賓唱跳主題曲《金人》　保錡@ERROR獲張家輝點名嚇呆【多圖】

雖然MIRROR忙於籌備演唱會，但依然不偷懶推出本年度第二首派台團歌《WE ARE》，新團歌明天（22日）正式推出。宣傳海報中，12子化身太空人，穿上印有MIRROR團徽的太空衣，Chok爆擺甫。

而為新團歌擔任填詞人的黃偉文，亦出post紀錄人生第1500首作品：

我人生第1500首歌詞！
本來佢唔係嘅，但命運自有其節奏，結果同期工作，有人提早有人延遲，搞到佢變成咗我嘅一干五百號！校炮都校唔到咁準。
事實上，呢啲齊頭數我係一直任佢哋自由飛翔嘅，FYI ：
第500首： 菩蕯(小雪）
第1000首：裙下之臣（陳奕迅）
總之，聽日聽聽啦。
#講開又講
#以我嘅體力同速度我估自己唔太似會有第2000首

MIRROR本年第二首團歌《WE ARE》明天推出。

不少網民留言力撐Wyman，亦有人留意到《WE ARE》與鄭欣宜的《我地》歌名相同：「一中一英，一首好貼地，一首堅離地（太空），互相輝映。」、「冇2000, 都可以有1999！you are。」有人更將努力Wyman的作品與古代詩人相比：「你超越咗李白（1100首）、杜甫（1300首），只有白居易（3000）多過你！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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