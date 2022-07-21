【中大研究】中大招募兒童檢測腸道微生物　助研究過度活躍症【附參加詳情】

▲ 中大醫學院腸胃科邀請18歲以下患過度活躍症或健康兒童參與研究。（中大社交平台圖片）

中大醫學院不同的研究發現，腸道微生物與不同疾病有密切關係，當中，過度活躍症是一種先天性發展障礙，但原來過度活躍症兒童的腸道微生態發展異於同齡兒童。有見及此，中大醫學院腸胃科現正進行一項研究，邀請18歲以下患過度活躍症或健康兒童參與研究，協助對抗過度活躍症。

▲ （中大社交平台圖片）

參加者只需於在兩年內定期提交次糞便樣本，並填寫有關背景資料、飲食習慣、腸道健康的問卷，就能幫助檢測和鑑定腸道微生物標誌物，有助研發預測過度活躍症的非侵入性檢查工具，以提早鑒定疾病，令病患孩子盡早獲得治療。

參加者每次完成提交問卷和糞便樣本後，可獲得現金劵作為酬勞；在研究期間或完成計劃後，更有機會獲得屬於自己的「糞便微生物生物標記報告」，揭示小朋友的腸道微生物群及提供個人飲食建議。

參加資格：

18歲以下患過度活躍症兒童（需醫生證明），名額100位。

18歲以下健康兒童（沒有確診自閉症、專注力失調、過度活躍症或其他發展問題），名額200位。

流程：

符合資格者須於2年內提交共5次糞便樣本，並填寫有關背景資料、飲食習慣、腸道健康的問卷

每位完成提交問卷和糞便樣本後，可獲得現金劵作為酬勞，期間並會獲得一份糞便微生物報告

樣本提交時間為參加後基線、第6個月、第12個月、第18個月及第24個月

糞便樣本可郵寄方式提交，毋須付郵資

報名：【按此】

查詢：電話或What’s App至5133 4084

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記者：郭詩詩