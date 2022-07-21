【幼稚園功課】K1整音樂盒K2捉活蟻研究　港媽大呻：講明小朋友自己做先癲

▲ 港媽大呻幼稚園功課難做，K1整音樂盒、K2捉活蟻研究。

不少家長見到小朋友功課就大感頭痕，尤其親子勞作，即是要家長DIY。有港媽在網上大呻現時幼稚園功課非常難做，要整音樂盒，又要捉活蟻研究如上生物課，回想跟小時候種綠豆大不同。該帖文引起一眾家長熱議，齊齊分享苦況。

幼稚園功課難做

有網民於上周五（15日）在香港討論區發帖，標題為「依家幼稚園啲功課咁鬼難㗎咩？」，樓主分享有朋友K1女兒功課要整音樂盒，不是簡單裝組，而是校方只提供類似木板的材料，就叫小朋友回家整，更要第二日交功課，時間趕急，最後由爸媽做音樂盒功課，女兒只在盒上面畫畫，苦了家長。

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樓主又分享另一位朋友的情況，她K2兒子功課是要捉一隻活生生螞蟻回學校，有感「都唔知為咩要咁做，個仔都係K2咋喎，咁快就要上生物堂？」。網民呻現時小學生的功課已經很難，估不到連幼稚園功課都如此難，而重點是變成家長代做。

好多功課已經變咗係老師俾家長完成，再叫小朋友返學校交功課。以前我小學最難嘅功課只係種綠豆咋！

樓主直言最後功課變成家長做沒意義，據她所知，親子功課是讓小朋友跟家長一齊做，但有些功課講明希望小朋友自己做，大感瘋癲。

家長代勞做出浮誇勞作

網民大有共鳴，有媽媽網民分享女兒的經歷，同學家長紛紛出動做浮誇功課，她少有堅持女兒做合小朋友能力的勞作，如有次K2 功課要小朋友揾些廢物做玩具帶回學校，她跟女兒只用棍仔、維他奶盒加條橡筋，做個類似燈籠，吊住雀仔彈下彈下，但其他同學仔整出紙皮扭蛋機、紙皮波子機、穿上身可變形火車頭等玩具。老師上堂時要小朋友講玩具用甚麼做、如何做，小朋友啞口無言變得沒自信，反之其女兒全部答得出。

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責任編輯︰王明芳