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【香港金曲頒獎典禮】王灝兒譚嘉儀先拔頭籌獲獎　MIRROR忙於演唱會不出席典禮

娛樂 19:01 2022/07/20

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（左起）蕭凱恩、JW王灝兒、譚嘉儀。

香港電台與TVB合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》繼公佈「香港金曲榮譽大獎」後，大會在今日（7月20日）接續舉行記者會，揭曉「香港金曲最佳劇集歌曲獎」金、銀、銅獎得主。

凡於選舉期去年11月14日至今年1月29日內，曾登上「中文歌曲龍虎榜」或「勁歌金榜」三甲位置的劇集歌曲，皆自動成為「香港金曲最佳劇集歌曲獎」的候選歌曲。

【香港金曲頒獎典禮】亞洲流行音樂教父先拔頭籌　鮑比達為榮譽大獎得主

獎項結果由公眾投票及專業評審團評分計算所得。今日，TVB Music Group Limited 行政總裁張仲恒與助理廣播處長 （電台及節目策劃） 李慶華聯袂公布，今屆「香港金曲最佳劇集歌曲獎」金獎為《我不想別離》（作曲：徐洛鏘、作詞：張美賢、主唱：JW王灝兒、劇集：陀槍師姐2021）；銀獎為《不可能發生》（作曲：張家誠、作詞：張美賢、主唱：譚嘉儀、劇集：智能愛人）；銅獎為《這種親》（作曲：Eye Fung、作詞：林寶、主唱：Gin Lee李幸倪及蕭凱恩、劇集：喬家的兒女）。

得獎歌手JW王灝兒、譚嘉儀和蕭凱恩亦應邀出席記者會。JW和譚嘉儀被指取代同屬星夢的吳若希和菊梓喬唱劇集歌的位置，JW對此否認，表示很多星夢歌手都有唱劇集歌。

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MIRROR未能出席

另外，人氣男團MIRROR已回覆大會，因他們演唱會在頒獎禮翌日（7月25日）舉行，所以不能出席典禮。另外，吳若希、吳業坤、胡鴻鈞、谷婭㵟、戴祖儀等因為現於內地工作，當晚也未能現身。

而TVB Music Group Limited行政總裁張仲恒在會上稱，兩台合作訂立全新機制，賽果由投票產生，而且就算得獎者缺席也可獲獎。

撰文 : TOPick柴犬出動

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