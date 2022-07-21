【智能廁所】港鐵尖沙嘴站外洗手間啟用　所有轉綫站均已加設

▲ （MTR fb）

港鐵周三（20日）宣布，在尖沙嘴站的洗手間今日起（21日)啟用，亦代表港鐵各條行車路線的轉車站，均已完成加設洗手間。

港鐵指，智能洗手間設於尖沙咀站近E出入口非付費區，是港鐵網絡内第四個智能洗手間，入口的資訊顯示屏會實時顯示可用廁格數目及空氣質素。洗手間亦安 裝了空氣淨化系統，可殺滅細菌及病毒。而洗手間旁亦設育嬰間，讓乘客可以 舒適地餵哺母乳及照顧嬰兒。

港鐵自2015年起，在全部10個轉線站加裝洗手間及相關的配套設施。其中，旺角、太子、金鐘、調景嶺、油塘、荔景、中環、油麻地及北角，站內的洗手間已於過去數年相繼投入服務。而香港站的洗手間正翻新升級至智能洗手間，預計於今年內重新開放服務。

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責任編輯：余思嵐