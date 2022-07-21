【I SWIM】魏浚笙螢幕初吻獻給女神袁澧林　Jeffrey女友大方轉發：太可愛！

ViuTV原創劇《I SWIM》昨晚（20日）播出第八集，劇中的「兩小無猜」余浪沖（魏浚笙飾）和施詠（袁澧林飾）的感情線有新突破！二人在鋼琴前甜蜜互吻，這個吻更是魏浚笙（Jeffery）的螢幕初吻。Jeffrey事後在社交網站貼出劇照以記錄他的螢幕初吻，女友兼經理人Evelyn更大方轉發，大讚二人可愛。

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昨晚播出的第八集「第三個夏天」，劇情講到就讀冠中書院的校園記者施詠，要採訪「天材學生」鄭同學（ERROR成員肥仔客串），正在追求施詠的啟賢中學學生余浪沖前來幫忙，訪問期間鄭同學大騷速算、速記等的能力，全部被余浪沖一秒KO。

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在余浪沖用鋼琴彈奏出施詠新作的曲目時，鄭同學已經偷偷敗走，剩下這對感情不斷升溫的小情人，被余浪沖感動到的施詠，更在鋼琴前主動向對方送上一吻，畫面浪漫甜蜜。

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螢幕初吻

現年24歲的Jeffrey在《I SWIM》中首度擔正，而這次他向女神Angela獻上的更是他的「螢幕初吻」。在劇集播出後他在社交網站發放多張劇照，並留言謂：「甜蜜的時刻。記錄低我的螢幕初吻。我的施詠 @angela.yuen」

▲ （instagram圖片）

Jeffrey的經理人兼女朋友亦有在限時動態大方轉發男友親吻Angela的照片：「Team AJ cp！太可愛了，余浪沖和施詠。是青蔥是初戀！」

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而Angela則回覆Evelyn的限時動態謂：「邊夠你哋Sweet！大癲的模範情侶！！」

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網民反應

整套《I SWIM》中，Jeffrey與Angela可算是獲得最多好評的兩位演員，Jeffrey獲讚演出自然，首演劇集要角來說可謂非常亮眼，前途無可限量。而文青女神Angela則被指最似中學生，完全演繹到那種清純、清澀的感覺。

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二人昨晚的親吻場口與池中戲水的畫面，為整大劇集帶來生氣，亦有不少網民大讚Evelyn是「女友典範」，力捧男友上位絕不呷醋。