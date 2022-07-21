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【兩台大戰】開電視辦水著騷撼港姐總決賽　《3日2夜》監製出馬沙律李亦喬任導師

娛樂 11:47 2022/07/21

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今屆《香港小姐競選》總決賽於9月25日在紅館舉行，而有消息指香港開電視將會於同日推出水著選美節目，顯然是狙擊著大台，即是兩台由資訊節目、劇集，再於選美騷範疇上較量呢！

最新影片推介：曾業喬專訪

破格水著騷

據知節目由《3日2夜》之父、無綫前監製張志明負責，正在招募模特兒、KOL參加，更不設年齡限制，讓她們盡情大騷本錢！

參加者會穿上不同的特色泳裝，於魚排、酒店泳池作等地方參與拍攝，相信是相當有「睇頭」呢！優勝者就可參與旅遊節目《重新出發》，即是與張沛樂（沙律）、劉芷希、陳芷尤成為拍檔。

而比較特別的是會由傳媒於記者會上投票選出15位入圍者，各入圍者再接受星級導師訓練。

負責向一眾佳麗傳授錦囊的就是也身材出眾的「沙律」張沛樂、李亦喬（Monnie）等，但未知二人會否同樣以水著示人，真人上陣作示範擺pose、行catwalk呢？

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港姐50周年

曾志偉早前在《周年慶典節目巡禮2022》台上預告今屆《香港小姐競選》的表演嘉賓是相當神秘，一定帶給觀眾驚喜。

他又提到為慶祝TVB踏入55周年，在台慶舉行前55天預備一連串的特備節目，其中的「港姐華姐再競選」，他指問過藝員意見，大家都有信心去參選。

另外，適逢香港小姐50周年，2016年港姐冠軍馮盈盈指大會將特別推出一系列香港小姐經典時刻NFT圖片，包括歷屆冠軍加冕一刻、冠軍泳衣造型、歷屆知名佳麗珍貴照片等，希望以全新方式，讓大家珍藏這一份屬於香港人的獨有回憶。

撰文 : TOPick柴犬出動

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