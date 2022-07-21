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【劍擊世錦賽】張家朗及江旻憓各奪銅牌　楊潤雄讚揚他們比賽中表現出色

社會 10:52 2022/07/21

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(FIE fb圖片)

世界劍擊錦標賽在周一（18日）正式展開賽事，今屆共16位港將出戰，張家朗在4強迎戰意大利劍手Tommaso MARINI，以12:15不敵對手，仍為港隊男子花劍搞下首面世錦賽銅牌。詳情即看【下一頁】

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（21日）表示，恭賀香港劍擊運動員張家朗和江旻憓在今年世界劍擊錦標賽分別於男子個人花劍項目及女子個人重劍項目各取得一面銅牌，港隊在今屆世錦賽已贏得兩面獎牌。張家朗更為香港創下男子劍擊運動員參與世錦賽最佳成績，再次寫下歷史新的一頁。
 
他又稱，張家朗和江旻憓在比賽中表現出色，展現了香港運動員的風采和堅毅鬥志，他們奪得獎牌實至名歸，我們感到欣喜萬分，期望香港劍擊隊在團體賽事繼續全力以赴，再創佳績。

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責任編輯：余思嵐

 

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