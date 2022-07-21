【減肥keepfit】用飲食順序減肥法激減20磅 港女大讚：終身受用的飲食餐單

▲ 從用餐的順序開始，善用方法才可以減得快速又健康。

上回講到，美女朋友P身形Fit爆，正是學習了新跑步法，效果昭著。不過她提醒，減肥的最大敵人始終是食物，除了做運動，正確飲食習慣乃是重中之重。必須從用餐的順序開始，善用方法才可以減得快速又健康。

「我有一個終身受用的飲食餐單，一旦習慣了這種飲食法，可減10公斤或更多，而且不必餓肚子。」她大方分享說。

最新影片推介：

飲食的順序應該是：一、每餐先喝500毫升的水，減少空腹感，同時必須讓身體有足夠水份沖走廢物；二、餐單的25%必須是蛋白質，先吃蛋白質食物，不可以配白飯吃；三、每餐有50%是蔬菜，吃完蛋白質，就開始吃蔬菜類食物，不可以配白飯；四、每餐有25%是澱粉質，吃完蔬菜，才可以開始吃澱粉質食物。

吃完之後，萬一肚子還餓，應該怎麼辦？千萬別臨時打亂次序，而是再吃一次：即是用同一個比例，同樣的順序「喝水、蛋白質、蔬菜、澱粉質」，再吃一遍。無論如何，澱粉質都要放在最後才吃。

美女P還非常貼心，把每分鐘180下的打拍子YouTube影片發給我，鼓勵我與朋友一起超慢跑減肥。有了良好飲食習慣，配以適當運動，效果一定顯著。我馬上開始練習「超慢跑」，期望快些收復失地。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T