【香港抽水王】林作呼籲年青人別被傳統限制　指DSE狀元：對社會貢獻太有限

▲ 林作稱DSE狀元對社會貢獻有限。

昨日（7月20日）為DSE放榜日，於5年前發表「狀元醫生論」的林作在昨日再「抽水」，於個人社交平台發帖文冷嘲8個狀元得1人看得上眼，更呼籲年青人別受傳統思想限制，當中他說道：「唔好理個社會點俾價值觀你。成功係你自己嘅。」

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林作昨日於Facebook寫道：

我提出 「林作狀元醫生論」已經5年了。

香港，還是沒有變過。

8人6個話要讀醫。中產思想，為了搵錢。仲要唔係發達嗰隻。

狀元，對社會貢獻，太有限。

林作續說8位狀元裡得一位睇得上眼 ，就是想讀劍橋的拔萃女書院狀元，但他不忘搞笑道：「不過都似並非智慧與美貌並重。」

▲ 林作5年前曾發表「狀元醫生論」。（取自instagram）

最後林作著年青人跳出傳統枷鎖，他說：「年輕人！睇闊啲，唔好理個社會點俾價值觀你。成功係你自己嘅，打破框框吧！」

網民對林作的帖文反應兩極，有人批評林作歧視醫生律師：「係咪因為你曾經被法律界淘汰，有一份仇恨？！我未見過一個做保險嘅人係會歧視醫生，因為冇醫生，大部份保險都係廢紙一張，所以我見好多經紀同醫生都係互相尊重，互相合作，你呢種人真係世間少見。」

同時亦有網民挪揄：「係啦全部狀元 跟你去做保險好唔好 ？」

但亦有人認同林作說法：「講得好！這是香港怪現象！為了賺錢不一定要做專業人士。」

▲ 昨日於社交平台發帖文。

邀狀元加盟

到今日（7月21日）早上，林作再在個人社交平台指，發現其中一位今屆女拔的DSE狀元於暑假時，在保險公司當實習，因此對對方刮目相看，寫道：

本人剛剛得知，本屆DSE狀元、本人唯一看得上的因為只有她不是讀醫的DGS + 劍橋 冼家朗 原來剛剛暑假於其中一間保險公司實習。 這就是我說的好趨勢。不過，實習而已，而且大學未讀，距離發展事業還有一段距離。 我將會與她取得聯絡，告訴她將來畢業回來跟作爺。 DG + 劍橋，就應該跟個哈羅加牛津的，唔係跟啊貓啊狗。 本人多年來與多位DG妹交往過，經驗豐富。當然，依家係講做嘢，非感情。 放心，保險只是事業，賺到錢後，我地領導埋香港，修身齊家治國平天下。

發表對讀醫科睇法

其實林作是於2017年發表對DSE狀元選讀醫科的睇法，他在社交網發帖文寫道：「讀書最勁嘅人去晒做醫生同律師，非香港之福。但另一方面，只懂得選擇做律師或醫生嘅人，也只係narrow-minded（思想狹隘）嘅讀書機器，難有大成就。期待尖子懂得跳出框框對社會真正做出更大貢獻、發揮更大影響而唔係自慰式（masturbatory）咁埋首喺自己狹窄專業世界嘅一日。」

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成立「獎學金」

翌年於放榜日前，林作宣佈推出「DSE狀元非醫生律師獎學金」予不選讀法律或醫科的DSE狀元，每人3,000元。言論一出引起網民熱議，有人批評所給的金額太少，「3000（蚊）就想人放棄醫生」。但同時另有人認為醫生亦能貢獻社會，為何要定此限制。

及至DSE放榜當日，他在Facebook公開呼籲一名女拔狀元及另一名聖保羅男女中學的男狀元聯絡他，又指會將獎學金的金額由3,000元加碼增至10,000元。