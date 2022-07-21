【亂擠暗瘡】抓破背部暗瘡傷口反覆感染　女子長出「巨蟲狀」蟹足腫

▲ 抓破背部暗瘡傷口反覆感染，女子長出「巨蟲狀」蟹足腫。

亂擠暗瘡後果可大可小！台灣一名27歲女子在10多歲時抓破背部2顆青春痘，傷口反覆感染，導致她在15年間長出猶如「巨蟲」般的「蟹足腫」，嚴重影響生活，所幸透過手術後，成功切除重達500克的肉瘤。

綜合台灣媒體報道，現年27歲的陳小姐在10多歲時背部長出2顆青春痘，抓破後傷口反覆感染，結果長出「蟹足腫」，肉瘤更愈長愈大，導致背部隆起，除了要忍受異樣目光，突起物亦令她痛癢難耐，嚴重影響睡眠和工作。

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陳小姐多年來積極求醫，但治療效果未如理想，後來她前往基隆長庚醫院接受治療。整形外科主任蔡嘉軒表示，陳小姐前來看診時，背部隆起範圍已擴大為20x30x20厘米，且病灶處有許多凸起的蟹足腫，因陳小姐經常用手去抓，導致反覆發炎感染，加上她本身有蟹足腫體質，才造成如此嚴重結果。

醫療團隊的評估後，為陳小姐進行手術，成功切除重達500克的蟹足腫，術後安排放射治療，至今已在門診追蹤2年，暫無復發跡象。

蔡醫生指出，蟹足腫最常發生的部位在前胸及背部肩胛處。蟹足腫的大小因人而異，像陳小姐這樣嚴重的個案並不多見。目前研究發現，黃種人和黑人較容易出現蟹足腫，亦有研究指，蟹足腫和家族遺傳也有關聯性。

▲ 陳小姐接受治療後恢復良好。（網上圖片）

瘢痕瘤（Keloid）即平常俗稱的蟹足腫，這些像蟹爪般凸出的皮膚疤痕，除影響外觀，部分患者更會感到痕癢、繃緊及痛楚。

外科專科醫生陳東飛曾指出，瘢痕瘤頗常見，醫學上統計3%人士有此問題，會生長在不同位置包括胸部、背部、肩膊、上臂、耳朵、下巴等皮膚張力較大的位置。生長部位可不只一處，生長期可長達十幾年。

醫學上它是纖維性的增生現象，都是因為皮膚受傷後誘發，一般人有傷口，身體會自動修復，但瘢痕瘤患者在修復過程中不受控制，就算皮膚癒合了仍不斷增生，分泌大量蛋白膠原，使疤痕擴大加厚，外觀造成重大影響，患者並會有痕癢、痛感。

治療方法種類多

治療瘢痕瘤的方法有多種，包括：

除疤貼及除疤膏：這些可能在早期的瘢痕瘤、手術後預防創傷有幫助，但一旦形成大型的瘢痕瘤時，除疤貼和除疤膏也難以控制。

注射類固醇：這方法或會混合化療藥，目的是遏抑不受控制的細胞增生。此法對早期瘢痕瘤或有效，但部分病人會翻發，而且過程中頗痛楚。

手術切除：瘢痕瘤形成原因是皮膚創傷，單純以手術切除其實會形成另一個新的手術創傷，若傷口不施以預防措施便容易翻發。當再翻發，傷口可比以前更大。

冷凍治療：近幾年引入，以液態氮低溫原理破壞疤痕增生細胞組織，使疤痕慢慢萎縮，對部分病人有一定程度改善。

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責任編輯：羅嘉欣