【安安逝世】不少市民聞訊弔唁　「感謝為港人帶來歡樂多年」

▲ 不少市民聞訊弔唁，「感謝為港人帶來歡樂多年」。

大熊貓安安身體狀況轉差，海洋公園今日（21日）早上已為牠進行安樂死，終年35歲。海洋公園內今日在社交平台表示，「百歲熊瑞」—大熊貓安安今日（21日）離開了，享年35歲，等同於人類105歲高齡，在全球人類照顧下最長壽的雄性大熊貓。詳情即看【下一頁】

有家長帶同女兒前往海洋公園悼念，感謝安安為港人帶來歡樂多年。Tina表示，自小學開始便入園探望安安，今日入園從工作人員口中得悉安安離世的消息，便與女兒及同行友人前來弔唁。她最想對安安說：

多謝你陪伴港人咁耐，多謝你為港人帶嚟咁多歡樂，希望你喺另一個世界過得開心。

另外，洪先生今日放假帶同一對子女入園，恰巧聞訊安安離世，特意前來弔唁在畫冊上寫上心意。他指安安陪伴港人成長，自己自小入園參觀熊貓館，9歲的兒子及6歲的女兒的成長片段中亦經常有安安的出現，對其離開固然感到不捨，但牠高齡逝世亦是種安祥。

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記者：陳麗娜