  • 32°C
香港時間 : 2022721日 (週四) 11:56
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安安逝世】不少市民聞訊弔唁　「感謝為港人帶來歡樂多年」

社會 11:24 2022/07/21

分享：

分享：

熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

不少市民聞訊弔唁，「感謝為港人帶來歡樂多年」。

大熊貓安安身體狀況轉差，海洋公園今日（21日）早上已為牠進行安樂死，終年35歲。海洋公園內今日在社交平台表示，「百歲熊瑞」—大熊貓安安今日（21日）離開了，享年35歲，等同於人類105歲高齡，在全球人類照顧下最長壽的雄性大熊貓。詳情即看【下一頁】

有家長帶同女兒前往海洋公園悼念，感謝安安為港人帶來歡樂多年。Tina表示，自小學開始便入園探望安安，今日入園從工作人員口中得悉安安離世的消息，便與女兒及同行友人前來弔唁。她最想對安安說：

多謝你陪伴港人咁耐，多謝你為港人帶嚟咁多歡樂，希望你喺另一個世界過得開心。

另外，洪先生今日放假帶同一對子女入園，恰巧聞訊安安離世，特意前來弔唁在畫冊上寫上心意。他指安安陪伴港人成長，自己自小入園參觀熊貓館，9歲的兒子及6歲的女兒的成長片段中亦經常有安安的出現，對其離開固然感到不捨，但牠高齡逝世亦是種安祥。  

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【百歲熊瑞】感謝公園動物和獸醫團隊守護安安　園方主席：將永遠懷念安安聰敏調皮身影

【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔　驚患「高爾夫球手」疼痛不已

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【百歲熊瑞】海洋公園：大熊貓安安離世享年35歲　「安樂死免於痛苦」
今日 09:57
【百歲熊瑞】海洋公園：大熊貓安安離世享年35歲　「安樂死免於痛苦」
【百歲熊瑞】感謝公園動物和獸醫團隊守護安安　園方主席：將永遠懷念安安聰敏調皮身影
今日 10:17
【百歲熊瑞】感謝公園動物和獸醫團隊守護安安　園方主席：將永遠懷念安安聰敏調皮身影
【智能廁所】港鐵尖沙嘴站外洗手間啟用　所有轉綫站均已加設
今日 10:40
【智能廁所】港鐵尖沙嘴站外洗手間啟用　所有轉綫站均已加設
【劍擊世錦賽】張家朗及江旻憓各奪銅牌　楊潤雄讚揚他們比賽中表現出色
今日 10:52
【劍擊世錦賽】張家朗及江旻憓各奪銅牌　楊潤雄讚揚他們比賽中表現出色

你可能感興趣

【百歲熊瑞】海洋公園：大熊貓安安離世享年35歲　「安樂死免於痛苦」
今日 09:57
【百歲熊瑞】海洋公園：大熊貓安安離世享年35歲　「安樂死免於痛苦」
【百歲熊瑞】感謝公園動物和獸醫團隊守護安安　園方主席：將永遠懷念安安聰敏調皮身影
今日 10:17
【百歲熊瑞】感謝公園動物和獸醫團隊守護安安　園方主席：將永遠懷念安安聰敏調皮身影
【智能廁所】港鐵尖沙嘴站外洗手間啟用　所有轉綫站均已加設
今日 10:40
【智能廁所】港鐵尖沙嘴站外洗手間啟用　所有轉綫站均已加設
公園 大熊貓 安樂死 海洋公園

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【明星理財】林盛斌購入首個海外物業　Bob：冇諗過可以用呢個錢full paid
17:28 2022/07/20
【明星理財】林盛斌購入首個海外物業　Bob：冇諗過可以用呢個錢full paid
【同性戀疑雲】與男友人行為親暱否認「轉機」　蔡淇俊不認曾戀陳自瑤
10:50 2022/07/20
【同性戀疑雲】與男友人行為親暱否認「轉機」　蔡淇俊不認曾戀陳自瑤
【MIRROR成員】Edan胞妹小如豬DSE考39分　可風中學全校考第3名
13:55 2022/07/20
【MIRROR成員】Edan胞妹小如豬DSE考39分　可風中學全校考第3名