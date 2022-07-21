【海外醫生】議員質疑條例沒列明合資格院校授課語言為英文　盧寵茂：有需要會修改條例

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（網上截圖）

港府早前根據《醫生註冊條例》公布50間獲特別註冊委員會認可醫學資格的院校名單。就有關名單，授課語言作為特別註冊委員評審非本地醫學課程的一項準則，有議員質疑本港兩間大學醫學院的課程非全部使用英語，故認為以中文授課的院校都應為可為考慮之一。特別註冊委員會主席鄧惠瓊解釋收到訊息只可選擇英文授課院校，而醫務衞生局局長盧寵茂則表示有需要會修改條例。

當局在書面文件中解釋，根據第161章第14F條，特別註冊委員會在釐定獲承認醫學資格名單時，只可建議符合有關準則的醫學資格，包括大致上可與由任何本地大學 頒授的醫學資格比擬，即令修讀者獲頒授有關醫學資格的課程的內容、有關課程的授課語言等。

有議員今日（21日）在衞生事務委員會特別會議質疑有關條例沒有指明是用英語授課的院校。中大醫學院院長陳家亮及港大醫學院候任暫任院長劉澤星亦分別提到，兩間學校的授課語言為英語，只有與病人溝通的培訓才會使用中文。劉澤星更提到，教授在醫院與學生溝通時亦是使用英文：

學生與病人溝通是用中文，我們醫生與病人溝通也是用中文，但當學生與教授溝通時我們就會用英文。

陳家亮又說，引入海外醫生最重要是醫生的質素，而非醫學院以甚麼語言授課；而劉澤星亦認為最重要是醫生的水準是否與香港的醫生相約，但強調港大醫學院教學語言是英文。

特別註冊委員會主席鄧惠瓊解釋，指特別註冊委員會是根據法例行事，由第二次開會時已並無排除中文授課的院校，「唔好覺得委員會係做自己想做的事」，惟收到指示指必須用英語授課的院校，而委員會早前曾收到提出希望加入由以中英文混合授課的課程，惟委員會否決有關建議。

她又說，如收到兩間大學在授課方面有任何改動，委員會會作出跟進，強調委員會必須依法辦事。而醫務衞生局局長盧寵茂亦表示，現階段要釐清兩間大學的授課語言問題，如有需要會修改條例。

最新熱門影片：【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔 驚患「高爾夫球手」疼痛不已

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩