【香港腳】一人患香港腳容易傳染同住家人　醫生：第四隻腳趾發病較多

▲ 其中一人有香港腳，其實很易傳染其他家人。

大家都疑惑為何叫「香港腳」，原因是因為香港較炎熱、潮濕和焗促，容易有真菌感染而得名。香港腳的學名是足癬或腳癬，主要是真菌感染腳所引致，最常見是影響到第四隻腳趾隙或者腳底，可能會有乾燥、甩皮或痕癢等病徵，甚至出現紅疹。

哪為何最常見是第四隻腳趾隙呢？統計學上第四隻腳趾發病比較多，可能是那個位置比較焗促和潮濕，所以增加真菌感染的風險。

此症徵狀，開始時可能會有少許痕癢，而且會甩皮，皮屑就視乎多汗與否。如果多汗，皮會浸得軟，像濕了的死皮。另外還可能有紅疹，有時可能會有水泡或膿頭，紅疹會愈來愈多，潰瘍或有傷口的情況會較嚴重，甚至有細菌感染的風險。若見腳部有甩皮甚至有異味，就要多留意自己是否有香港腳。

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香港腳與鞋子的材料並沒有太大關係，但鞋子焗促一定有影響，就算改善了鞋的焗促，仍有機會受感染。由於香港環境較擠迫，很多時如一家人一起居住，若其中一人有香港腳，其實很易傳染其他家人。赤腳走在地板上已經有機會感染，有些人在家中不穿拖鞋，在地板行走，如果家人有香港腳，其他人踏下去，那已經會受感染。另外如果腳汗多，就算鞋通爽，汗多的話在潮濕時也易有香港腳。

另外，人口老化也是一個常見的因素。年紀愈大有香港腳的風險愈高，因為抵抗力較差，或者患有長期慢性病如糖尿病，需要吃免疫系統抑制藥物或類固醇等，會削弱免疫系統，就容易患香港腳。

香港腳最嚴重的程度是引發細菌感染，即蜂窩組織炎，附近會紅腫熱痛及流膿，那就要盡早看醫生。因為控制不好，細菌感染甚至入血便會很嚴重了。

處理香港腳只要跟從醫生指示用藥膏，塗抗真菌藥膏或服用口服抗真菌藥物，一般能斷尾，不過仍然會容易復發，大家要注意足部衞生，有懷疑應盡早求醫。

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