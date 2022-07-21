【呢鋪開乜】靠鼻相批杜穎珊逢賭必輸？　蘇民峰教睇正偏財運賺第一桶金

▲ 《呢鋪開乜︰開壇》

由玄學家蘇民峰帶領3位J2ers倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、陳國麟（Doniven），連同杜穎珊（Sandy）一起主持的J2節目《呢鋪開乜︰開壇》，於今晚（7月21日）出的節目由蘇師傅教觀眾如何從鼻相判斷是否有正財或者偏財運。

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節目一開始便要求4位年青主持，寫下心目中第一桶金數額。Carmen最易滿足，要80萬元就夠，最大貪的Amber想搵1億元，Doniven同Sandy相對貼地，同樣是1,000萬元。

蘇師傅透露當年賺到第一桶金是100萬，接着用了55萬買入一寫字樓單位，之後輾轉做過髮廊、龍蝦批發等工作。1987年正式用風水命理搵食，他說︰「嗰時算命300（蚊）、睇相150（蚊）、50蚊睇掌。」跟現在他的收費比，當然差很遠。

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如何看正偏財運？

蘇師傅表示從鼻相可以斷定一個人的正、偏財運，他說︰「如果鼻孔高矮、大小不平，就一定逢賭必輸。」隨後指著Sandy說：「呢啲就係喇，一邊鼻孔闊、一邊鼻孔窄。」Sandy自認賭親都輸。

蘇師傅指除了鼻之外，手掌的財運線，也可以看到一個人有沒有偏財運︰「無名指對落如果有米字或者星紋，就代表有偏財運。」他亦只是見過一次有此星紋的人，真的中完六合彩中六環彩，贏了過千萬元彩金。

今集內容又會印證「二趾長過公，唔死一世窮」有沒有根據，Carmen會用美腿示範；師傅亦會講解留長尾指指甲對改運有否幫助