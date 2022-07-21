【靚太安樂窩】嫌淘寶傢俱貴質素差等候時間長　港爸自學買料DIY數碼鋼琴趟櫃

▲ 港爸分享自製數碼鋼琴趟櫃6大貼士。

網購近年越趨流行，小至精品文具，大至傢俱家電都一應俱全，不過絕非人人喜歡網購。有網民於Facebook群組「家居維修交流平台」分享於淘寶購買零件，再找木行購買木板及自行組裝，成功花大約$700自製數碼鋼琴趟櫃，吸引不少網民留言大激讚「有心思」、「幫窩居慳好多位」。

最新影片推介

▲ 港爸Sunny用$700自製數碼鋼琴趟櫃。 (圖片由受訪者提供)

港爸Sunny受訪時分享，自己和家人們都喜歡彈琴，然而家居空間細小，不適合擺放電子琴。雖然他曾經考慮到淘寶購買趟櫃，但因費用超出預算和等待時間較長，最後決定參考網上圖片，一手一腳嘗試由零件、木板及路軌親自組裝。

原本係淘寶買，賣家話個櫃要用實木，由¥600加到¥2000元，仲要等2-3個星期。加上之前淘過木板運到黎斷咗，唔放心，最後無買。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

問及工序繁複程度，Sunny表示「其實唔難」，指自己先參考網上的趟櫃設計，然後在淘寶購入木牙螺絲，而木板和路軌則在旺角的木行購買，最後再做輕微修飾。

係旺角裝修街揾木行買6分夾板，開料尺吋準確，鋸埋都係4百幾蚊。雖然木行有貼左膠板面嘅夾板賣，但切割嘅邊都要自己封，用砂紙和鐵銼去磨下邊位。

至於價錢方面，由零件、夾板至路軌連同運費，Sunny合共花HK$700，工程時間大約為半日。

DIY小貼士

▲ 購入木牙螺絲、木板和路軌後，Sunny花半日時間組裝。 (圖片由受訪者提供)

1) 揀選夾板

可以選擇已貼膠板面的木板，亦可考慮木紋紙或自行塗上木蠟油。

2) 舒適度及鋼琴深度

Sunny建議在設計趟櫃時，應該預多一點深度。以他家中的趟櫃為例，在拉出趟板20cm時，就能接觸到琴鍵，若清潔數碼鋼琴的話，只需拉出約35cm，就能見到整部鋼琴。而在彈琴時，不會「頂腳」，感覺和直立琴差不多，就代表適合。

3) 趟櫃高度

大家可先量度鋼琴距離地下的高度，因為琴鍵需離地約70至75cm，加上趟櫃的厚度亦要納入計算(兩塊板和路軌的厚度約4.7cm）。如果趟櫃太高，可能要拆走電視櫃腳去減低高度。

4) 承托力

當拉出趟板約20cm時，即使大力彈鋼琴亦會相當穩固，只有輕微移動。若拉出大約35cm，底裝路軌就會出現移動，大家亦可安裝多兩條路軌以保安全。而五金鋪亦有承重200磅的路軌可供購買。

另外，大家要注意拉出趟板後，有機會會反櫃，因此要用螺絲固定在電視櫃上或牆上。

5) 踏板(pedal)走線

因為有些數碼鋼琴牌子的踏板線是較短，而且插頭設計特別，就需要駁長電綫。

6) 尺寸參考

尺寸/長度 數量 用途 59吋長x17吋闊 兩塊 分別安裝在櫃底及櫃面 17吋長 x 8吋高 4塊 橫切面接觸底和面的兩塊板，需打直安裝，兩塊安裝側邊、兩塊安裝後面。 57吋長X15吋闊 1塊 趟板，放置鋼琴 14吋 2條 底裝路軌

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧