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【盜竊罪】涉偽造出勤紀錄欺詐35萬薪金　前清潔監督父子遭廉署起訴

社會 11:56 2022/07/21

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廉署起訴前清潔監督及兒子涉嫌欺詐薪金。(資料圖片)

​廉政公署昨日（20日）落案起訴一名清潔服務承辦商前監督及其兒子，控告他們涉嫌偽造該兒子的出勤紀錄，於約兩年半內欺詐承辦商支薪共約35萬元。2人已獲廉署准予保釋，明日（22日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。
　　 
被告葉劻祐42歲，ISS Facility Services Limited（ISS）前監督；及其兒子葉偉樂，24歲，報稱ISS前清潔工，同被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。葉偉樂另被控一項交替罪名，即處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25（1）條。
　　 
案發時葉劻祐為ISS一名監督，該公司是中環一幢商業大廈的清服務承辦商。葉劻祐負責招聘及監督清潔工，他於2017年12月為葉偉樂登記加入ISS，報稱受其監督在該幢大廈任職清潔工。
　　 
控罪指葉劻祐及葉偉樂涉嫌於2017年12月至2020年6月期間，向ISS虛假地表示葉偉樂的出勤紀錄準確反映其上班時間，並意圖詐騙而誘使ISS按照出勤紀錄發放薪金，而導致2人獲利或ISS蒙受不利。葉偉樂涉嫌從沒有在該幢大廈執行清潔工作。ISS於上述期間透過葉偉樂的銀行帳戶向其支薪共約35萬元。
　　 
交替控罪指葉偉樂涉嫌於2018年1月至2020年7月期間，知道或有合理理由相信上述在其銀行帳戶內約35萬元款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理有關款項。
　　 
廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴2人。ISS在廉署調查案件期間提供全面協助。

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責任編輯：余思嵐

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中環 盜竊罪 廉政公署 律政司 銀行 欺詐罪

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