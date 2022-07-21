【DSE放榜】6名DSE考生從低谷站起的成果　正生書院校長︰為取得一科4分喝采

▲ 正生書院校長陳兆焯為學生在DSE取得一科4分而喝采。

中學文憑試（DSE）已於昨日（20日）放榜，位於大嶼山芝麻灣的正生書院今年有6名DSE考生，校長陳兆焯在社交平台分享他們的成績，為學生從低谷站起完成考試而驕傲，也為有學生取得一科4分而喝采，只因每一分都是他們努力的結果。

陳兆焯校長於今日（21日）早上在facebook發帖文表示，昨日DSE放榜，社會充斥著「超級狀元」誰屬、來自甚麼學校、選讀甚麼科目、對未來有何寄望等報道。他知道不少人關心正生書院6名考生的情況，於是他決定分享一張「絕不符傳統『狀元』定義的成績單」。

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經歷跌宕成「人生狀元」

從陳校長上載的成績單可見，有學生5科分別考得1、2成績，另一科則取得4。校長坦言這並非社會喜愛的「好成績」，事實上不少學生都是得到1122成績，但他卻看到另一面，「當大家把焦點放在成績單的1122上，老師同工們正為同學取得一科4️分而喝采。」他感慨︰

正生同學歷經種種人生跌宕，從低谷站起，完成這場考試，所得的每一分都是他們努力的結果。

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陳校長以學生為傲，認為他們都是「人生狀元」，祝願他們畢業後繼續努力走人生的路，面對每一個挑戰。同時，他寄語其他成績未如理想的學生，「人生沒有成功與失敗，只有放棄與不放棄」。

學生清晨5時出發赴考

早於今年5月，陳校長分享過正生書院6名DSE考生在滂沱大雨下，清晨5時就在老師陪同下，由芝麻灣出發去考場。陳校長當時接受TOPick查詢時表示，6名DSE考生能應考DSE，絕對是他們人生一個成就︰

成就不是計有何獎項和成績，成就是他們訂立的目標——希望能完成高中，今天他們就完成高中了。

他指很多學生花了3、4年，甚至5年時間來預備自己，正如他們赴考場時面對風雨，他們一樣排除萬難面對。

正生書院一直為沉淪毒海、有行為問題的青少年，提供戒毒服務及學校教育。書院是一個獨立社區，讓有行為問題的青少年，透過社群生活、工作勞動、學校教育和靈性生活，助他們重返生命正軌。

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責任編輯︰王明芳