【淘寶送貨】送貨員35ºC高溫推30公斤貨派件 收$20附加費被港女公審

近年愈來愈多人淘寶，且會使用網購送貨服務，部分地區或會收取附收費，一名女網民近日在網上分享，稱淘寶後使用一間集運公司的送貨服務，送貨員要求收取20元附加費，她批評對方貪心，又放上網「公審」。

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該名女網民近日在facebook群組「淘寶唔開心share（中伏group）」發帖，稱使用同一間本地集運公司的送貨服務，最近兩次均由同一位送貨員送貨。第一次送貨時因家中無人，對方直接將貨件送到家樓下。

第二次送貨時，對方來電稱送到樓下要收20元附加費，她覺得對方要求無理：

之前咁多位司機包括佢在內，送到樓下都冇收過我任何費用。

對方稱，上次因其家中無人而酌情免收。該名女網站最後有給附加費，但她批評對方貪心，對方態度有問題，

我住一樓，起屋企已經聽到佢超大力扔啲貨！其實20蚊雖然好少錢，但好明顯係貪心。

她更拍下對方樣貌放上公審，「希望咁多位揀集運時真係要小心。

送貨員反撃

遭到公審的送貨員之後現身反撃，並附上與客人的對話截圖為證。他稱，女事主的送貨地址為三棟屋村村屋，停車地點與地址有一定距離，收取20元附加費屬公司指引，事前已致電對方交代有關收費，也指可選擇自行到停車位置交收，免收附加費，而對方亦答應要求付附加費，並非「嚟到先講」。

早已跟你說明因太遠要加$20,你電話亦說沒問題。

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至於為何第一次送貨時沒有收取附加費，送貨員稱，因對方表示沒人在家，故自己「衰好人免費幫你上山，已經講明下次你要安排好（附加費）」

送貨員對於自己在35度的炎熱天氣下，推著30公斤的貨物上山，足足10分鐘，同時因跟隨公司指引辦事而被公審感委屈及不忿，

今日35度，我推成30Kg貨，我嚟到，你仲為咗講好嘅20蚊喺度話我貪心？

帖文一出引起網民熱議，大批網民稱，大熱天下送貨員推著沉重的貨物上山已十分辛苦，20元附加費不算多，「咁熱天時，遇上呢種客，司機真係慘」。

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責任編輯：羅嘉欣