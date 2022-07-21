【窮人恩物】葵涌愛心餐廳推快餐只需$25　5種碟頭飯選擇平絕全港之稱

▲ 葵涌餐廳快餐只需$25，網民形容為窮人恩物。

在香港吃午餐，40至50元是起跳。近日，有眼利網民發現葵涌一間餐廳快餐只需25元！30元內可享的午餐，有著平絕全港的餐廳之稱，直言是窮人恩物。

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有網民於Facebook群組「邪惡飲食關注組 (公開版)」分享一間位於葵涌的餐廳快餐，價錢只需25元，凍飲加2元，都不用30元便可「落樓」，價錢便宜得令人咋舌，午餐還提供五個選擇，該名網民指餐廳4年前價錢都只是$24。

暫時未見過有其他平得過$30的飯類午餐，窮人恩物！

有網民指餐廳為一對夫婦打理，開舖至少有20年。帖文一出，立即引起一眾網民瘋傳，「今時今日仲有25蚊一個午餐？時光到流30年？」，有人認為老闆「很辛苦很偉大」，「現時市道唔好，失業率高，生活環境真係艱難，真係唔容易」，如今找到一個30元內的午餐，實是難以見得！

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責任編緝：蕭雅文