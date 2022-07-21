【雪卵時機】單身3年媽媽勸雪卵保質素　28歲港女：唔結婚生小朋友有咩問題

▲ 單身3年，唔想為拍拖而拍拖的28歲港女，被媽媽勸雪卵保質素，

俗語說「有仔趁嫩生」，但港人遲婚，甚至不婚已愈趨普遍，本港大概每3個產婦中，有1個便是35歲或以上的高齡產婦，所以「雪卵」漸漸變得普及。

28歲港女在香港討論區以「有仔趁嫩生？親戚問我會唔會趁後生去凍卵先」為主題發帖，表示自己單身3年多，不想為拍拖而拍拖，加上唔生小朋友也沒所謂，「就算去領養都得」。

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不過皇帝不急太監急，親戚及媽媽着她考慮雪藏卵子，

有親戚問我阿媽要唔要帶我趁未到3字頭去凍卵先？咁樣到時結咗婚都可以拎返出嚟用，唔使驚質素唔好，難有BB！

港女續指，姨媽數年前已向其母提出凍卵一事，但媽媽認為當時她的年紀還輕，不用太擔心，但隨著時間過去，其母開始想湊孫，

阿媽見我冇咩意欲識男仔又見到啲姨媽開始湊孫，佢都想我有個孫畀佢玩吓，所以阿媽先再問我會唔會考慮？

港女對「雪卵」非常反感，更反問單身女仔唔結婚唔生小朋友有咩問題？就算拍拖也可以唔結婚，

只要對方對我好仲唔夠咩？問我會唔會考慮做凍卵先，做咩呀？睇死我冇人要？

雪卵的黃金時機

其實雪卵的黃金時機是30至35歲，因為37歲以後卵子質量會大幅下降，且屬於生理上的正常衰退，難以透過藥物或進補方式去改變，婦產科專科醫生楊穎兒，曾為TOPick分享「雪卵時機」，她指出如果女性在年輕時抽血檢查AMH(卵巢儲備的指標)，知道這刻卵巢的儲備比同年齡女士的平均數要低，可考慮提早生育。若女性們不希望打亂原本的人生計劃，可考慮「雪卵」，以備日後有較多質素較好的卵子用作人工授孕。

簡單來說，雪卵就是以藥物刺激卵巢在同一時間內有多些卵子成熟，然後做小手術把卵子取出，接著將卵子快速冷凍。這些卵子會在攝氏零下196度雪藏起來。在這溫度中儲存，卵子的質素就不會隨年齡而下降。

即是說，假設女性在32歲雪藏卵子，即使她在35、38歲時才使用雪藏的卵子受孕，仍有相當於32歲的質素的卵子。

而容祖兒同阿嬌(鍾欣潼)也於37歲雪卵，祖兒有感女生年齡上有限制，所以雪卵備用，

留住先，要同唔要都有得揀，如果想要，過咗最佳狀態就會好浪費。

阿嬌雪卵亦是為準備將來生BB之用，並自揭「自己雪卵唔多得3粒！」所以37歲以後，卵子質量真的會大幅下降，女性生理上的衰退更難以控制。

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責任編輯：王明芳