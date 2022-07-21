【香港綠建週】化身KOL介紹香港綠色建築　參加短片拍攝比賽可贏iPad【內附連結】

▲ 《十築十 KOL - 綠建短片拍攝比賽》將於7月14日至8月14日舉行，以綠建為主題拍成短片。（相片來源：建造業議會）

由建造業議會及香港綠色建築議會合辦，一年一度的大型綠色建築公眾活動「香港綠色建築週 2022」今年邁向10周年，並將以「十築綠建‧築起 2050 碳中和」為主題。即將舉辦免費影片工作坊，可參觀各綠色建築，拍成短片比賽贏取豐富獎品。

《十築十 KOL - 綠建短片拍攝比賽》將於7月14日至8月14日舉行，公眾可化身綠建KOL，以「十」及「綠建」為主題，於10個大會指定的本地綠色建築中挑選一個，包括太古坊、交易廣塲、618 上海街、建造業零碳天地及南豐紗廠等，並深入探索綠建元素及建築美學，拍攝 成1至3分鐘短片。獎品包括迪士尼門票連尊享卡、Apple iPad、三聯書店禮券、Marshall 藍牙喇叭及GoPro Hero 9 運動攝錄機等。

▲ 太古坊核心辦公樓獲綠建環評鉑金級認證，一座及二座更分別獲得環保建築大獎 2019 及 2021「新建建築類別大獎」。（相片來源：建造業議會）

比賽組別分為親子組、學生組及公開組，接受以個人或最多4人隊伍形式參賽。由多位來自傳播、廣告、建築及可持續界別的權威擔任專業評審團，包括資深廣告導演兼斗零製作創辦人 Penny、電影《淪落人》導演兼編劇陳小娟女士、人氣 YouTuber Jon Jon、中大新聞及傳播學院副教授朱順慈博士等。

主辦機構亦將於7月23日舉辦免費網上影片工作坊，由Penny及Jon Jon分享影片製作的寶貴經驗、實用技巧及吸引觀眾的關鍵因素。Jon Jon 更會變身綠建 KOL，於觀塘市中心重建項目凱滙及裕民坊拍攝示範短片，向參賽者展示如何有趣呈現綠色建築及其特色。

▲ Jon Jon化身綠建 KOL，於凱滙及裕民坊拍攝示範短片介紹建築特色。（相片來源：建造業議會）

《十築十 KOL - 綠建短片拍攝比賽》

參賽日期：即日起至 8 月 14 日

組別 ：親子組（12 歲以下及其家長）、學生組（18 歲以下）及公開組（18 歲或以上）

截止日期：8月14日

記者：張頌婷