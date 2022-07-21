【防曬美白】夏天不怕曬黑曬傷　營養師推介6種食物防曬美白淡斑

▲ 營養師推介6種食物，有助防曬、美白、淡斑。

夏天想曬太陽，吸收維他命D，但又怕黑怕曬傷？台灣營養師余朱青在其facebook專頁推介6種食物，有助防曬、美白、淡斑，維持肌膚白嫩透亮。

最新影片推介：

營養師余朱青推介6種防曬食物，包括蔬果、茶飲，並列出營養價值、作用及食用貼士：

1. 番茄

番茄含有茄紅素，是強力的抗氧化營養素，能預防紫外線對肌膚造成的斑點、皺紋。

每天吃16毫克茄紅素，即相當於3顆大番茄或25顆小蕃茄，有助減低曬傷機率40%

食用貼士：加油煮過的熟番茄，更能令人體有效吸收茄紅素。

2. 牛油果

余朱青形容，牛油果絕對是現今最紅的美容聖品，功效如下：

含維他命C和E，有效抵抗自由基，以及減少皮膚的黑色素生成，保持潤澤水嫩。

含有好的脂肪，營養價值極高。

3. 高維他命C水果

維他命C能促進膠原蛋白合成，保持皮膚緊緻、光滑、有彈性，也能加速曬傷後皮膚的癒合。

4. 綠茶

綠茶含有的茶多酚、兒茶素，可以清除體內毒素，促進新陳代謝，還能修復曬後皮膚，減少膚色暗沉情況。

5. 薏米（薏仁）

余朱青指出，薏米是美白良品，有以下三方面功效：

含有菸鹼素，可以淡化黑斑、改善膚色蠟黃問題。

可提升皮膚新陳代謝，強化屏障，達到保濕效果。

可消水腫，清除體內廢物。

6. 深綠色蔬菜

含有維他命B，能保持皮膚油脂正常分泌，並保留因日曬而流失的水分，避免皮膚又乾又癢。

含有類胡蘿蔔素，能減少紫外線對皮膚的損傷，強化肌膚抵抗力。

余朱青提醒，想在烈日下依然維持白皙肌膚，除了吃以上6種美白食物輔助之外，也要搽防曬乳、撐傘，才能保護皮膚，遠離肌膚變黑變老的情況。

內容獲「余朱青 營養師」授權轉載

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃泳欣